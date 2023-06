¿Qué opina María Isabel? Un dictamen de suicidio que alivió a Petro

Que la Fiscalía haya confirmado por procedimientos forenses que la muerte del coronel Dávila fue un sucidio, llevó al presidente Petro a enviar, aliviado, un comunicado desde París. Pero no es para fiestas. La muerte del coronel fue producto finalmente de un delicado escándalo que aún está por aclararse.

A las 6:00 a. m., ¿qué está opinando María Isabel hoy jueves 22 de junio en SEMANA?, pues la opinión gira en torno a lo que respondió el presidente Gustavo Petro desde París, sobre el dictamen de la muerte del coronel Óscar Dávila.

“Suicidio, fue un suicidio”, escribió Petro en su comunicado con evidente alivio. Pero la verdad es que no es un resultado como para hacer fiestas. La Fiscalía lo confirmó luego de serios dictámenes de Medicina Legal, no como los que llevaron al mismo anuncio pero precipitado y sin sustento técnico que hicieron pocas horas después de la tragedia tanto el presidente Petro como su ministro de Defensa, con el afán de quitarse de encima la posible sospecha de que había de por medio un crimen de Estado.

El coronel Óscar Dávila y el presidente Gustavo Petro. - Foto: Foto 1: Policía / Foto 2: SEMANA

El suicidio se lo adjudica Petro a presiones que habría recibido el coronel Dávila, pero no nos digamos mentiras, la decisión del coronel ―muy trágica ella― se dio en medio de un escándalo por la pérdida de un dinero en un escenario domiciliario en la residencia de la entonces jefe de Gabinete que desencadenó unos procedimientos controvertidos por su legalidad. Si el coronel se sintió presionado, como dice el presidente, fue precisamente por haber participado en esos procedimientos y por las investigaciones que desencadenaron los hechos.

No fue un suicidio por generación espontánea. Aún no conocemos, a estas alturas, después de que fuera la declarar el superior del coronel Dávila, el coronel Carlos Feria, jefe de seguridad del Presidente de la República, cuánta plata fue la que al fin se robaron.

Los polémicos audios se revelaron tras el escándalo de Sarabia con la exniñera de su hijo y el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. - Foto: El País

Seguimos pendientes de que la Fiscalía nos cuente la historia completa, pero indudablemente este suicidio tiene que ver con toda esta historia. Que incluye el misterioso dinero en efectivo guardado en maletas que parecen de alguna u otra manera perseguir a este gobierno o a la gente más cercana a este, abusos de poder, vuelos charters que no se sabe quién paga, tráfico de niñeras para alejarlas de los micrófonos de los medios, chuzadas telefónicas sin orden judicial, la caída de sus cargos de dos funcionarios del circuito íntimo del presidente Petro, y todo esto en conjunto, convertido en un paquete de presiones que remataron en la muerte del coronel.

De manera que no, presidente Petro, no sienta tanto alivio con el dictamen de la Fiscalía, porque le repito: suicidio fue suicidio, no da para fiestas.