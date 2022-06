¿Qué pasará con el Metro de Bogotá si Rodolfo Hernández es presidente? El candidato respondió

El candidato presidencial por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, estuvo este martes en un live en su cuenta de Facebook en el que aclaró lo que sucederá con el Metro de Bogotá si gana las elecciones el próximo domingo 19 de junio.

“De ser presidente, no me opondré a que se ejecute el proyecto del Metro de Bogotá, como inicialmente se presentó. No trancaré las obras y cumpliré fielmente los compromisos y los acuerdos que tiene la nación con el metro”, aseguró el candidato.

Y es que sobre este tema ha habido una larga discusión, pues durante el debate del Pacto Histórico, de la alianza digital de SEMANA y El Tiempo, el senador y precandidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, aseguró que en caso de resultar vencedor de las elecciones y llegar a la Presidencia de la República, revisará la continuidad del metro elevado en Bogotá.

Petro fue uno de los principales promotores del metro subterráneo en la capital del país y siempre estuvo en contra del entonces alcalde Enrique Peñalosa de avanzar con la posibilidad de un metro elevado en la ciudad.

Petro afirmó: “Hasta ahora no hay estudios, hasta al día de hoy, la empresa que contrató Peñalosa, de origen chino, no ha presentado estudios de metro elevado y mientras no presente estudios no hay valores, cantidades. Ni siquiera sabemos cuál es ese 70 % (que debe financiar la Nación) y si se puede o no se puede”.

En ese sentido, el senador Petro indicó que en caso de llegar a la Casa de Nariño conformará una comisión que estudie la viabilidad de seguir con el metro elevado.

“Las obras no son de los gobernantes”: Claudia López sobre Metro de Bogotá

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, en días anteriores, a través de sus redes sociales, invitó a los candidatos a la Presidencia, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, a conocer la Bogotá que están construyendo en su administración.

“Queridos Gustavo y Rodolfo. Cómo me alegra que sean ustedes los protagonistas del cambio que con tanta ilusión buscamos los colombianos. A los dos les deseo la mejor de las suertes. Los bogotanos, como siempre, tienen desde esta Alcaldía todas las garantías de que podrán elegir la opción de su preferencia tranquila y libremente”, manifestó López.

Además, la mandataria añadió que quien sea el próximo jefe de Estado de Colombia debe entender que “hoy tenemos en curso la mayor inversión conjunta de la Nación, Bogotá y Cundinamarca en infraestructura y movilidad sostenible de toda nuestra historia”, afirmando la importancia que deben tener con la continuación de las obras.

Asimismo, manifestó que la primera línea del metro es un “proyecto indispensable”, así como la segunda línea. Además, la ampliación de las entradas y salidas de Bogotá por el norte y la construcción del Regiotram de Occidente.

Claudia López también agregó: “Quiero presentarles el proyecto del Anillo Logístico de Occidente y del Regiotram del Norte, para los cuales esperamos obtener la financiación de la Nación el primer trimestre de 2023″.

En ese sentido, la alcaldesa en su momento dejó las puertas abiertas de su gobierno para que el candidato por el Pacto Histórico y el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción se acerquen y conozcan todos los proyectos.

López también les indicó a los candidatos que, una vez estén instalados en la Casa de Nariño, este deberá trabajar en temas de superación del hambre, la pobreza, la educación superior y la migración.