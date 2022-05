¿Qué pasará con el sector petrolero si Petro llega a la Presidencia? Esto respondió el candidato

Durante el debate presidencial de este viernes de Noticias Caracol, el candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, fue interpelado sobre su propuesta de terminar la exploración de petróleo en Colombia y la crisis ocurrida en Venezuela, en parte por la caída en el precio del crudo.

Al respecto, Petro enfatizó en que “Venezuela no produce otra cosa que no sea petróleo. Es el caso extremo de lo que le puede pasar a Colombia si seguimos insistiendo en depender del petróleo”.

Así mismo, explicó que lo ocurrido actualmente con el sector de los alimentos, por lo que propuso una política contra el hambre, con lo que se buscaría generar una seguridad alimentaria, “algo muy diferente a Venezuela”.

En ese sentido, aseguró que las dificultades en el déficit fiscal se deben a que “la capa más rica de la población colombiana no paga impuestos”, y dijo que en eliminación de exenciones y beneficios tributarios, se podrían pagar cerca de $50 billones.

Esto se utilizaría para invertir en la universidad pública y para dar medio salario mínimo a las madres cabeza de hogar con hijos en la primera infancia.

A esto, Federico Gutiérrez respondió con que está de acuerdo en resolver los problemas del país como la necesidad de superar la pobreza, pero lo contradijo en “matar los ingresos que hoy tenemos”.

“Esto significa acabar de tajo con el 32-34 % de las exportaciones de Colombia. Acabar con el 12 % del programa de inversión, como el Ingreso Solidario, Colombia Mayor y Matrícula Cero para los estratos 1, 2 y 3″, aseguró y alertó sobre el problema que esto traería a la inflación.

Lo anterior lo desmintió Petro, pues dijo que su intención no es acabar de golpe con la exploración de petróleo, sino que cesarán la firma de nuevos contratos, para que en los próximos 12 años el país haya logrado la transición energética.

“Yo no he hablado de frenar la producción de petróleo, lo que he dicho es que cesa la contratación de nueva exploración, lo cual nos da 12 años, tiempo que la ciencia determina para la transición hacia una economía descarbonizada”, dijo el candidato del Pacto Histórico.

A su vez, el candidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, enfatizó en que el país debe empezar a dejar atrás su dependencia en el petróleo y el carbón, para ampliar empezar alrededor de la agricultura y otros temas fundamentales para el país.