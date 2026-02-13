POLÍTICA

“Quedan unos niños sin papá. No es justo. Investiguen”: Emma Rozo, esposa del escolta de Gustavo Aponte, asesinado en la calle 85

La tragedia enluta a la familia de Luis Gabriel Gutiérrez, quien llevaba cinco años trabajando con el empresario.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 8:43 a. m.
Emma Rozo habló con noticias City TV
Emma Rozo habló con noticias City TV Foto: Captura de pantalla de CitytV

Emma Rozo habla con dolor. La esposa de Luis Gabriel Gutiérrez, quien trabajaba como escolta de Gustavo Aponte, y falleció en el ataque sicarial, pide justicia. “Quedan nos niños sin papá. No es justo que no pase nada. Investiguen”, le pide a las autoridades.

La mujer habló con City TV y contó detalles de la cotidianidad de su familia. También narró la última conversación que tuvo con su esposo, el mismo día del crimen. “Hablamos de un asunto del niño, porque tenía unos exámenes ...Ya después en la noche nos hablamos antes de las 7, porque él muchas veces me recoge en la oficina para llevarme hasta la casa”.

Felipe Arias, amigo de Gustavo Aponte, revela las amenazas que padecía el empresario antes de ser asesinado saliendo del gimnasio

Rozo aseguró que no tenía conocimiento de que pesaran amenazas contra la vida del empresario y que el tema nunca lo tocó con su esposo. “No, no, nunca. Nunca hubo un comentario de que algo malo estaba pasando o que algo hubiera pasado con él. Nunca, nunca me dijo nada. Él nunca me dijo que de pronto le hubieran amenazado algo, nunca, nunca", aseguró.

Sobre la investigación judicial dijo que “escuché que tenían identificadas a las personas. Nunca hubo un comentario. Nunca me dijo nada. Pero no sé, no tengo claro porque no he estado como, no he mirado noticieros ni nada, la verdad".

Cali

Planes para el 14 de febrero en Cali: una fecha para compartir

Barranquilla

Juzgados que descongestionarían el sistema judicial en Barranquilla no han sido abiertos por falta de recursos del gobierno Petro

Nación

Atención: Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto de aumento del salario mínimo

Medellín

Medellín activa red solidaria para apoyar a damnificados por lluvias en Urabá y Córdoba

Cali

Hasta hoy tiene plazo para inscribirse en Mi Cali Beca ¿Cómo hacerlo y de qué se trata?

Bogotá

Video muestra lo que hizo el sicario antes y después de matar a Gustavo Aponte en Bogotá: una llamada y un traje, detalles clave

Nación

En video quedó el ataque sicarial en contra del empresario Gustavo Aponte. Las imágenes son perturbadoras

Bogotá

Hablan papás de Gustavo Aponte y entregan conmovedoras declaraciones por el asesinato de su hijo: “¿Por qué me lo mataron?”

Bogotá

Así era la cercanía del empresario Gustavo Aponte con la Virgen de Fátima: “Empezó un apostolado”

Bogotá

Se revela video del momento exacto del asesinato del empresario Gustavo Aponte en el norte de Bogotá; el alcalde se pronunció

YouTube video h59MVcIqI3M thumbnail

En desarrollo...

VER MÁS

Bogotá

Más de Nación

x

Planes para el 14 de febrero en Cali: una fecha para compartir

El caso podría tener nuevas repercusiones en el ámbito político y judicial.

Juzgados que descongestionarían el sistema judicial en Barranquilla no han sido abiertos por falta de recursos del gobierno Petro

.

“Quedan unos niños sin papá. No es justo. Investiguen”: Emma Rozo, esposa del escolta de Gustavo Aponte, asesinado en la calle 85

.

Atención: Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto de aumento del salario mínimo

Lluvias

Medellín activa red solidaria para apoyar a damnificados por lluvias en Urabá y Córdoba

Imagen referencia de estudiantes en una universidad.

Hasta hoy tiene plazo para inscribirse en Mi Cali Beca ¿Cómo hacerlo y de qué se trata?

Estas imágenes muestran al sicario antes y después de cometer el doble homicidio.

Video muestra lo que hizo el sicario antes y después de matar a Gustavo Aponte en Bogotá: una llamada y un traje, detalles clave

Videos de seguridad captan el ataque al empresario Gustavo Aponte

En video quedó el ataque sicarial en contra del empresario Gustavo Aponte. Las imágenes son perturbadoras

Foto de referencia de una mujer bajo la lluvia, en Ankara (Turquía), el 8 de enero de 2026

Pronóstico del clima para hoy 13 de febrero: lluvias en Bogotá y en gran parte del país

Papás de Gustavo Aponte, el empresario asesinado por un sicario en Bogotá.

Hablan papás de Gustavo Aponte y entregan conmovedoras declaraciones por el asesinato de su hijo: “¿Por qué me lo mataron?”

Noticias Destacadas