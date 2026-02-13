“Quedan unos niños sin papá. No es justo. Investiguen”: Emma Rozo, esposa del escolta de Gustavo Aponte, asesinado en la calle 85

Emma Rozo habla con dolor. La esposa de Luis Gabriel Gutiérrez, quien trabajaba como escolta de Gustavo Aponte, y falleció en el ataque sicarial, pide justicia. “Quedan nos niños sin papá. No es justo que no pase nada. Investiguen”, le pide a las autoridades.

La mujer habló con City TV y contó detalles de la cotidianidad de su familia. También narró la última conversación que tuvo con su esposo, el mismo día del crimen. “Hablamos de un asunto del niño, porque tenía unos exámenes ...Ya después en la noche nos hablamos antes de las 7, porque él muchas veces me recoge en la oficina para llevarme hasta la casa”.

Felipe Arias, amigo de Gustavo Aponte, revela las amenazas que padecía el empresario antes de ser asesinado saliendo del gimnasio

Rozo aseguró que no tenía conocimiento de que pesaran amenazas contra la vida del empresario y que el tema nunca lo tocó con su esposo. “No, no, nunca. Nunca hubo un comentario de que algo malo estaba pasando o que algo hubiera pasado con él. Nunca, nunca me dijo nada. Él nunca me dijo que de pronto le hubieran amenazado algo, nunca, nunca", aseguró.

Sobre la investigación judicial dijo que “escuché que tenían identificadas a las personas. Nunca hubo un comentario. Nunca me dijo nada. Pero no sé, no tengo claro porque no he estado como, no he mirado noticieros ni nada, la verdad".

En desarrollo...