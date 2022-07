“¿Quién dijo miedo?”: Carolina Ramírez a senadores petristas; pide que no sean hipócritas

La bancada del Pacto Histórico, liderada por Gustavo Bolívar, Iván Cepeda y Catherine Juvinao, radicó esta semana el proyecto que busca la disminución del salario de los congresistas. Sin embargo, la iniciativa entraría en vigor a partir del 20 de julio de 2026, por lo cual no tendrá impacto en los actuales parlamentarios.

“La remuneración mensual de los congresistas de la República, incluyendo los factores salariales y no salariales, no podrá exceder los 25 salarios mínimos. A partir de la promulgación del presente acto legislativo, la asignación para los miembros no será reajustada hasta la terminación del periodo constitucional 2022-2026″, dice el documento.

Tras la polémica que se generó en las redes sociales, el senador Humberto de la Calle, quien se declaró en independencia al gobierno de Gustavo Petro, aseguró que la iniciativa no debería esperar hasta el próximo periodo, ya que queda mucho tiempo.

El congresista, de igual manera, pidió que los parlamentarios que han apoyado esta modificación cumplan su palabra. Incluso dijo que es una forma de recuperar la confianza de la ciudadana en el Legislativo.

“Compañeras y compañeros congresistas que hemos apoyado la rebaja de nuestros sueldos. Hay que cumplir. Debemos impulsar la normatividad correspondiente sin dilaciones. 2026 es demasiado lejos. No es asunto menor. Es un camino para recuperar la confianza en la institución”, precisó

Mediante su cuenta personal de Twitter, la actriz Carolina Ramírez no dejó pasar por alto las declaraciones del líder del Partido Verde y aseguró que con esta iniciativa más de un congresista petrista está mostrando sus verdaderas intenciones, pues muchos no quieren bajarse el salario.

La artista, recordada por su papel de Yeimy Montoya en La reina del flow (Caracol Televisión), aprovechó la coyuntura para puntualizar que es el momento de que dejen de ser hipócritas y apoyen este proyecto.

“Acá empezamos a conocer quien es quien. Háganle, pues, ¿quién dijo miedo?”, fue el mensaje que escribió Ramírez para acompañar la publicación, que se hizo viral rápidamente.

Acá empezamos a conocer quien es quien, háganle pues quien dijo miedo? https://t.co/HyxlRXiPvW — Carolina Ramirez Q (@caroramirezquin) July 28, 2022

Cabe recordar que la reconocida actriz colombiana nunca ha negado su cercanía con las posturas políticas del Pacto Histórico y Gustavo Petro, por quien voto en las pasadas elecciones presidenciales.

Catherine Juvinao habló en exclusiva este jueves con Vicky en Semana y aseguró que ella nunca prometió en medio de la campaña electoral que el proyecto iba a implementarse de manera inmediata.

La congresista también afirmó en este medio que hay muchos integrantes de la bancada del nuevo gobierno que no están dispuestos a que se les disminuyan los ingresos económicos.

“Nosotros sabemos que no todos son parte de los sectores alternativos. Aquí hay partidos tradicionales que se han declarado bancada de gobierno, pero que son los mismos que han hundido esta iniciativa en el pasado”, señaló Juvinao.

Luego, puntualizó: “Sabemos que hay senadores que apoyan al presidente Gustavo Petro que no quieren bajarse el sueldo y que le van a apostar a la primera leguleyada para volver a tumbar este proyecto. Buscan lavarse la cara”.

La representante reiteró finalmente en Vicky en Semana que de nada sirve presentar esta iniciativa para que se implemente de manera inmediata si muchos congresistas lo van a hundir.