¿Quién le dirá la verdad a Colombia sobre posible financiación ilegal en la campaña de Gustavo Petro?

¿Apoyó o no Supergiros la campaña de Gustavo Petro en la primera vuelta? ¿Habría alguna estrategia para montar un cooperativismo que acabe con el sector financiero tradicional? ¿Pagó Christian Daes a la jefe de prensa de Petro para ayudar con la campaña? ¿Es esto financiación irregular de la campaña, como lo advierte el mismo asesor Xavier Vendrell? ¿Por qué la campaña de Gustavo Petro no se pronuncia?

Esos son los interrogantes que dejaron las grabaciones de las reuniones de los comités directivos del Pacto Histórico que publicó SEMANA. En medio de la ola de escandalosas afirmaciones sobre cómo deslegitimar a sus contradictores, los asesores del candidato también hablaron sin tapujos de cómo se habrían logrado giros de platas por debajo de la mesa para la campaña. Ambos señalados, Supergiros y Christian Daes, lo niegan. ¿Quién dirá la verdad? Esto es lo que se sabe en ambos casos.

1. Supergiros: “Esto va de la mano de un aporte, pueden ser 500 millones de pesos”, Roy Barreras

- Foto: LeÓn DarÍo PelÁez-semana

En una reunión privada del Pacto Histórico se escucha al senador Roy Barreras hablando de una presunta financiación de la campaña por parte de la red empresarial Supergiros y de la idea de avanzar hacia un cooperativismo, el cual acabaría con el monopolio del sistema financiero.

“La gente de Supergiros, que ya ayudó en la primera vuelta, quiere explicarle, con la junta directiva, cómo ellos pueden avanzar hacia un sistema cooperativo financiero. Esto va de la mano de un aporte, pueden ser 500 millones de pesos”, se escuchó decir a Barreras.

La compañía, que nació en 2006 y presta servicios por medio de 20.000 puntos en el territorio nacional, negó rotundamente la versión de Barreras. “Supergiros rechaza tajantemente esta alusión hecha por Roy Barreras. La empresa no apoya, no ha apoyado, ni apoyará económicamente a campaña política alguna”, dijo Édgar Páez, presidente de la compañía, a través de un comunicado.

En efecto, en declaraciones a SEMANA, el senador Barreras sostuvo que si bien para nadie es un secreto que en todos los países del mundo “los dueños de grandes empresas y los banqueros tienen derecho y posibilidades de hacer aportes a todas las campañas presidenciales (casi siempre lo hacen por igual), no se hizo en este caso. Tiene razón Supergiros, no hubo ese aporte”. En otras palabras, echó reversa a lo que se escuchó en las grabaciones.

Pese a esa aseveración, el tema será revisado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), según expresó a este medio Zamira Gómez, directora del Fondo de Financiación Política. “Nosotros realizamos un proceso de revisión de los informes contables que presentan las campañas, y, si se encuentran hallazgos, se reportarán a Sala Plena para que se adelanten las actuaciones administrativas que correspondan”.

Consejo Nacional Electoral / CNE - Foto: Guillermo Torres /Semana

Entre tanto, en lo que sí se ratificó Barreras es en el comentario sobre lo que llamó “democratización de la banca”, alrededor de lo cual argumentó que “es una idea que defenderé desde el Congreso, seguramente en el próximo Gobierno”.

El senador expresó que “el programa presidencial y el parlamentario del Pacto Histórico implica defender el libre mercado, por tanto, intentar evitar monopolios o disminuir la concentración de poder, problemas que ha desarrollado el hipercapitalismo”.

No obstante, también aclaró que “no se trata de acabar la banca, pues, si se cierra el sistema financiero tradicional, se estaría creando otro monopolio”. En ese sentido, expresó: “Lo que dije en la grabación es que hay que garantizar que existan otras formas, ojalá cooperativas financieras, lo que podría hacerse de la mano de una compañía respetable como Supergiros”.

Cooperativas financieras, el tema mencionado por Roy Barreras en una grabación que fue filtrada esta semana. - Foto: iStock

La red empresarial mencionada en las grabaciones tiene la mayor participación del mercado en el sector postal, en el que cuenta con 45,05 % de la torta, según datos suministrados por Supergiros. Le siguen Su Red, con 33,53 %, y Efecty, con 20,28 %.

Para dar una idea de su tamaño, hay que mencionar que el monto de transacciones que manejó en abril ascendió a 1,64 billones de pesos, pero no forman parte del sector financiero, pues solo tienen alianzas y relaciones comerciales con la banca.

El cooperativismo financiero que se le escuchó mencionar a Barreras en las grabaciones no es nada nuevo en Colombia. Según el abogado Jorge Corredor, de la Universidad Externado, “funciona en el país desde 1988 y existe en todas las naciones del mundo, en muchas de las cuales está muy desarrollado”.

En Colombia, hasta finales de los noventa era muy fuerte, pero entró en declive con la crisis financiera de ese momento. “Ahora todavía quedan algunas cooperativas financieras vigiladas por la Superintendencia del ramo, y muchas de ahorro y crédito, vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria”.

Lo cierto es que, en este caso, queda la sensación de que en esta campaña los políticos están en la tónica de “esto es lo que dije, pero esto es lo que quise decir”.

2. “Decirle, o manejas bien esto, o el titular que puede salir es: Daes financia de manera irregular la campaña de Petro”

Gustavo Petro María Antonia Pardo Christian Daes - Foto: Captura pantalla video suministrado a Semana / Instagram @mariantoniapardo / ALEJANDRO ACOSTA

En la campaña de Petro había un enredo del que nadie sabía cómo salir y al que muchos le tenían miedo: María Antonia Pardo. La periodista había sido nombrada directora de comunicaciones de Gustavo Petro desde mayo de 2021 y es conocida por sus polémicos trinos y comentarios.

La situación, para finales del año pasado, era ya inmanejable y en medio de una reunión decidieron ponerle el problema directamente a Gustavo Petro para que lo resolviera de manera “urgente”. Eduardo Ávila resumió el asunto: ella hace lo que quiere y no hace lo que debería hacer. Todos comenzaron a regarse en prosa. Verónica, la esposa del candidato, aseguró que ella es una “irresponsable” y que nunca entendió que estaba en una campaña presidencial. Pidió que la sacaran ”hoy mismo”. El asesor español Xavier Vendrell agregó que la profesional “no tiene la actitud ni la aptitud”.

Gustavo Petro escuchó, estresado, el problema. No defendió ni criticó a Pardo, pero planteó el motivo de su preocupación. “Si me permiten hablar, el señor que financia a María Antonia no se quiere con Armando… Entonces, me parece que mi hijo debería ya hablarse con él porque esto debería suspenderse. En la medida que no se suspenda estamos perdiendo recursos”.

El candidato evitó mencionar el nombre del “señor”, pero minutos después Vendrell, el asesor catalán de Petro, dijo con nombres y apellidos la razón del malestar de Petro. “En cualquier caso hay que concretar quién financia el equipo de campaña, si (Cristian) Daes continúa financiando eso... Se supone que hay un señor que es Daes que está pagando un equipo de comunicaciones. Si es así, tenemos que conseguir que Daes lo haga con otra persona”.

En la reunión todos estuvieron de acuerdo en que la salida debía ser cordial y que era necesario poner a Daes a favor de la campaña para no cerrar puertas. Ahí, Benedetti decidió intervenir. “Yo a esos manes les tengo miedo, no se preocupen”, dijo. Vendrell fue mucho más allá y sugirió que deberían casi que chantajear al presidente de Tecnoglass. “Decirle, o manejas bien esto, o el titular que puede salir es: Daes financia de manera irregular la campaña de Petro”. Y ahí Benedetti remató: “Al que no le conviene que se arme un mierdero es a él”.

Petro nunca se refirió a Daes, pero cuando se preguntaron quién asumía la misión de despedirla, plantearon otro interrogante. ¿Quién contrató a María Antonia Pardo en la campaña? Todos se miraron y salió a flote la verdad: nadie. Pardo trabajaba directamente para Daes. En este escenario, les explicó Petro, nadie podía despedirla. “Ni yo puedo”, agregó. Y así apareció una angustia adicional.

Para ellos, María Antonia sabía mucho y era un peligro. Alguien advirtió que había que usar a Daes para “amarrarle la lengua”. Además, afirmó Verónica, es la exesposa de Agmeth Escaf, se la llevan muy bien y eso podría causar malestar. La financiación de Daes a la jefa de comunicaciones de la campaña de Petro sorprendió. El empresario se había subido a la ‘rodolfoneta’ y compartió, entusiasta, algunas fotos del ingeniero en su planta.

Daes le envió a Néstor Morales, de Blu Radio, su versión de todo el asunto. Según él, su éxito empresarial le ha permitido ayudar a muchas personas a lo largo de su vida y decidió ser generoso. A 25 amigos les paga una mensualidad. Y en el caso de María Antonia, también le ha financiado la universidad a los dos hijos. El empresario aclaró que para él eso no significa un apoyo a la campaña de Petro. Aseguró que el año pasado, en julio, ella le dijo que quería entrar a apoyar esa causa, y le pidió que no le dejara de girar mensualmente.

Él se comprometió con eso. Cuando le preguntaron por qué el asesor español decía que si no cambiaba a María Antonia el titular sería financiación irregular de Daes a Petro, el empresario calificó esa sugerencia como un chantaje. Eso sí, narró que había llamado a María Antonia a Barranquilla para que le explicara qué fue lo que dijo ella en la campaña de Petro y “en qué problema me metió”. María Antonia, quien seguramente escuchó por primera vez cómo sucedieron las conversaciones para sacarla de la campaña, no se pronunció al respecto.

Pero ha lanzado durante los últimos días trinos eufóricos de apoyo a Petro: “Los videos son un parte de tranquilidad de que Gustavo Petro es un tipo tranquilo que no se descompone ni cuando su entorno se despeluca, que no trata mal a nadie, que escucha muuucho y que no tiene en sus planes castrochavizar ni expropiar a nadie”, dijo la mujer, a la que en la campaña decían que debían “amarrarle la lengua”.