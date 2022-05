‘Reclutadas’: impresionante documental sobre crímenes cometidos por Farc contra las mujeres y que están impunes

De acuerdo con cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las extintas Farc reclutaron a 18.677 niños y niñas durante más de 60 años de conflicto armado.

Este tema es abordado por un documental del periodista Juan Pablo Bieri que será lanzado este domingo 22 de mayo, en el que además del reclutamiento se podrán conocer duros testimonios de mujeres que fueron víctimas de abuso sexual y obligadas a abortar.

“Fui reclutada a un campamento de las Farc”, narra una joven que fue obligada a hacer parte de las filas de esa guerrilla a los 9 años, en el sur del Cauca.

Agrega: “Me robaron la niñez, la juventud”. Ella prefiere mantener su identidad en secreto.

Los realizadores del documental acudieron a relatos de mujeres que hacen parte de la Corporación Rosa Blanca, a periodistas y analistas políticos, así como a profesionales como el Indio Afzal Javed, presidente de la asociación mundial de psiquiatría, quien describe las heridas emocionales que perduran después de tantos años de maltrato y de impunidad en los victimarios.

“Conflictos, violencia, puede tener un impacto duradero en el bienestar”, señaló.

Mientras que otro advierte que “el reclutamiento es una trampa en la cual el niño o la niña, una vez entra, se convierte en un objeto del grupo”.

Otra de las mujeres narró que no solo fue víctima de reclutamiento, sino de abuso sexual.

“Me recogió Jerónimo Galeano, un comandante. Él fue el primero que abusó de mí a los trece años”, dijo. Ella fue reclutada por las Farc a los 12 años en Planadas, Tolima, y permaneció seis años en la guerrilla.

Otro impactante testimonio fue el de una mujer que dijo que fue violada a los 10 años: “¿Y qué me tocó hacer?, o sea, con la pistola acá, dejarme manosear”.

En el documental aparecen diferentes personalidades, entre ellos el presidente Iván Duque, quien se refirió a estos casos de abusos sexuales de la guerrilla de las Farc. “¿Fueron instrumentalizadas para ser el juguete sexual de los cabecillas?, sí, esos son los hechos”, dijo enfáticamente.

Una mujer narró en el documental que no solo fue víctima de reclutamiento, sino de abuso sexual. - Foto: Alfonso Reina.

Obligadas a abortar

Pero no solo fue el reclutamiento o el abuso sexual al que fueron sometidas muchas de las mujeres en las filas guerrilleras; en el documental se relacionan varios testimonios de casos de aborto.

Esta práctica, según muestra el documental, hacía parte de las normas de las Farc: “Las mujeres no vinieron a la guerrilla a ser madres de familia, eso lo dice la séptima y la octava conferencia”, se escucha de la voz de uno de los comandantes de esa organización.

“La planificación sí era una norma para las mujeres”, reconoce Victoria Sandino, excomandante guerrillera y senadora de las ex-Farc.

“Me obligaron a planificar”, narró una de las mujeres reclutada a los 15 años en Chaparral, Tolima, y quien estuvo 10 años en las filas de esa organización.

Otra dijo: “al que no planificaba, lo mataban”.

“A mí me hicieron cinco abortos”, señaló otra de las mujeres, quien señaló que recibió una fuerte advertencia: “Aquí a las Farc no se viene a parir, lo bota porque lo bota o se muere, me dijo”.

Por primera vez, los victimarios aceptan que sí se hicieron abortos en las filas de las Farc. “Yo no puedo tapar el sol con el dedo y decir ‘eso no ocurrió'”, Jaime Alberto Parra, exjefe del frente oriental conocido en las filas de esa agrupación como Mauricio Jaramillo, alias El Médico.

“Es el Secretariado el que tiene que pagar, el cerebro de todo eso es el Secretariado”, dijo la periodista Salud Hernández, quien fue consultada por los realizadores del documental.

Una de las víctimas señaló: “Los responsables son los que están allá montados en el poder, porque desde ellos venían las órdenes”. Esto, mientras ruedan imágenes de los exjefes de las Farc que ocupan hoy curules en el Congreso de la República.

El tráiler cierra con las palabras del presidente Duque: “Los máximos responsables no pueden posar ante la sociedad como adalides de la moral”.

Este documental, de 45 minutos, fue realizado por el periodista Juan Pablo Bieri con imágenes inéditas del Ejército Nacional en la operación Berlín y también imágenes que ese encontraron en computadores incautados de la guerrilla.