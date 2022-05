Recomendaciones para evitar el impacto de un rayo durante la temporada de lluvias

Una persona impactada por un rayo puede sufrir múltiples complicaciones de salud como quemaduras profundas, daño de órganos y tejidos, amputaciones de las extremidades, e incluso, la muerte debido a las arritmias cardíacas que ocasiona el paso de la corriente en el cuerpo humano.

“La mayoría de las veces se trata de quemaduras de tercer grado, estas heridas son difíciles de manejar y solo se deben tratar en una unidad de médicos y enfermeros expertos en el manejo del paciente quemado”, así lo afirmó Adriana Caro, médica de la Unidad de Quemados del Hospital Simón Bolívar.

Un estudio realizado por Norberto Navarrete, intensivista de la Unidad de Quemados del Hospital Simón Bolívar, llamado Lightning fatalities in Colombia from 2000 to 2009, confirmó que es más probable ser impactado por un rayo en zonas rurales que en ciudades, puesto que hay más espacios abiertos, casas inseguras y el desconocimiento de las prevenciones en las áreas rurales. Durante los nueve años estudiados, se registraron 757 muertes por descargas eléctricas en general.

El estudio también incluyó datos que demuestran que la manera más común de ser impactado por un rayo y morir es el mecanismo llamado “corriente a tierra”, que es cuando un rayo cae en la tierra y este se esparce, afectando a la persona que esté muy cerca del lugar. Por esto, los profesionales recomiendan que, si una persona está ejecutando actividades al aire libre y escucha un trueno, lo mejor es buscar rápidamente un refugio seguro.

A propósito de la temporada de lluvias y tormentas eléctricas por la que atraviesa actualmente el país, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones para reducir el riesgo de ser impactado por este fenómeno climático y qué hacer en caso de que caiga sobre una persona.

Regla del 30/30

Al momento de ver el impacto del rayo se debe empezar a contar los segundos hasta escuchar el trueno, si el tiempo es menor de 30 segundos significa que la tormenta eléctrica está a menos de diez kilómetros, lo que aumenta el riesgo. El otro 30 de la regla hace referencia al tiempo que una persona debe esperar para retomar actividades al aire libre luego de presenciar una tormenta eléctrica, que deberá ser de mínimo 30 minutos.

La manera más común de ser impactado por un rayo y morir es el mecanismo llamado “corriente a tierra”. - Foto: AP

No creer en mitos

Es relevante no creer en mitos como que los zapatos de goma, hule o las llantas de los carros protegen a las personas. Que el rayo solamente cae si está lloviendo o que no dos veces en el mismo sitio.

Acudir de inmediato a una unidad asistencial

Si la persona está inconsciente, debe ser reanimada por una persona que tenga conocimientos sobre reanimación rápida y debe ser llevada inmediatamente al centro de salud más cercano.

Video | Impresionante caída de un rayo en la base militar de Tolemaida

En días pasados una descarga eléctrica cayó sobre un grupo de alumnos de la escuela de cadetes del Ejército que se encontraban realizando un entrenamiento en la base militar de Tolemaida, ubicada en el municipio de Nilo, Cundinamarca.

De acuerdo con el Ejército, por este hecho se reportan 19 personas heridas, 16 hombres y tres mujeres, quienes fueron atendidos inicialmente por el personal de sanidad militar y fueron posteriormente trasladados a un centro asistencial, en donde a esta hora se encuentran bajo observación médica.

“Alumnos del Batallón de Cadetes N° 2 y N° 3, que se encontraban adelantando el ejercicio táctico de campaña en los predios del sector conocido como Mesa Baja, en el fuerte militar de Tolemaida, resultaron afectados por una descarga eléctrica natural”, señaló el Ejército en un comunicado de prensa.

Según indicó la institución, el incidente ocurrió pasadas las 4:00 p. m., cuando un “rayo seco” impactó el lugar donde se encontraban los cadetes. Además, aseguró que permanecerá atento a “la evolución de los cadetes y pondrá a disposición de ellos y de sus familias todos los apoyos que sean necesarios”.