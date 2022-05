¿En qué ciudades lloverá? Pronóstico del clima para este domingo de elecciones

Este domingo 29 de mayo se realizan las elecciones presidenciales de Colombia y una de las preguntas que se hacen los colombianos es cuál será el pronóstico del clima para saber si deben protegerse para la jornada electoral.

Durante los últimos días ha llovido de manera intermitente en el país y en la mañana de este domingo la mayor parte del territorio nacional inició la jornada con lluvias. En Bogotá, Medellín y Bucaramanga los puestos de votación se abrieron en medio de precipitaciones.

#PronósticoIdeam Para Bogotá, durante la última hora en la capital con cielo nublado y lloviznas intermites en amplios sectores. Temperatura actual de 12°C, vientos de dirección variable, con una velocidad de 3.7km/h y una humedad relativa cercana al 90%..... pic.twitter.com/Nyk8RDtUAT — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) May 29, 2022

De acuerdo con el Ideam, en la mañana gran parte de las regiones en Colombia tendrían lluvias ligeras y pasajeras, pero la expectativa es que se despejen conforme pasa el día y para la tarde habrá tiempo seco.

“Para Bogotá, durante la última hora en la capital con cielo nublado y lloviznas intermitentes en amplios sectores. Temperatura actual de 12 °C, vientos de dirección variable, con una velocidad de 3,7 km/h y una humedad relativa cercana al 90 %”, afirmó el Ideam en su cuenta de Twitter.

Esto será una constante a lo largo del día en el territorio nacional. De acuerdo con el Ideam, en zonas como La Guajira se registrará una temperatura máxima de 26 grados centígrados con tiempo, seco mientras que en sectores como Santander, Boyacá, Cundinamarca, la Orinoquia, el Pacífico y la Amazonia se presentarán cielos parcialmente nublados y posibles tormentas eléctricas en Magdalena Medio y Barrancabermeja.

Elecciones presidenciales 2022: ¿cómo votar correctamente este 29 de mayo?

Con el objetivo de que los ciudadanos marquen correctamente los tarjetones, vale la pena recordar los requisitos para que el voto sea válido.

En el tarjetón aparecerán ocho casillas con las fotos tanto de candidatos presidenciales como de sus respectivas fórmulas a la Vicepresidencia; sin embargo, solo seis de ellos continúan en la carrera por la Casa de Nariño: Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo, Enrique Gómez y John Milton Rodríguez. No obstante, también saldrán Ingrid Betancourt y Luis Pérez, aunque sus candidaturas ya fueron retiradas.

Al respecto, el registrador Nacional, Alexánder Vega, precisó que los tarjetones que figuren con votos por Betancourt y Pérez serán considerados como voto nulo, pues ambos renunciaron a sus candidaturas.

“La decisión que tomó la Registraduría para no afectar el escrutinio de mesa es que, si salen votos por el candidato Luis Pérez o la candidata Ingrid Betancourt, se computan, se escrutan, y luego el Consejo Nacional determina, de acuerdo con la ley, pasarlo a la casilla de votos nulos. Entonces, les pido la colaboración para que ni los testigos ni los jurados les dé por inventar en la mesa, decir que hay que ponerlos, no. Hay que contar los votos, escrutarlos para poder hacer la transmisión correctamente y no afectar el escrutinio”, explicó el funcionario en rueda de prensa este sábado.

En primer lugar, es importante señalar que todo tarjetón que registre marcas en dos o más candidatos también será considerado como voto nulo. Lo mismo sucederá si la marca se sale de la casilla seleccionada o si el tarjetón es ingresado a la urna completamente en blanco, es decir, sin que se haya optado por algún candidato o la casilla del voto en blanco.

La forma correcta de votar, entonces, consiste en marcar con una ‘X’ el recuadro del tarjetón en el que aparece el candidato presidencial de preferencia. En ese sentido, la Registraduría recomienda no salirse de la casilla en la que aparece el rostro del candidato, su fórmula vicepresidencial y el logo de su partido o movimiento político.

Aquellos tarjetones con tachones, símbolos o cualquier tipo de marca fuera de las casillas designadas serán considerados como votos no marcados. Lo fundamental es que la intención de voto sea clara y esté reflejada al momento de marcar la tarjeta.

En caso de que el elector se equivoque, puede acercarse a los jurados y solicitar uno nuevo para ingresar a la urna solo el que está correcto.