¿Reelección? Presidente del Congreso le manda claro mensaje a Gustavo Petro

Juan Diego Gómez aseguró que el Legislativo no permitirá que haya modificaciones en la Constitución para revivir la reelección presidencial.

Este fin de semana, el candidato presidencial Gustavo Petro, del Pacto Histórico, estuvo en el tradicional sector de Pescaíto, en Santa Marta, donde habló ante miles de seguidores.

Allí volvió a plantear que su propuesta de gobierno requiere más de cuatro años, que es el período presidencial contemplado en la Constitución en Colombia, y luego de que se aboliera la reelección.

“Algunos me dicen eso no puede hacerse solo en cuatro años, ¿quiere usted reelegirse? Les acepto que no se puede mucho de estos objetivos solo en cuatro años, pero comenzamos poniendo los pilares fundamentales de la transición económica, social, energética, de la construcción de una democracia multicolor”, sostuvo Petro.

#Atención El candidato presidencial Gustavo Petro volvió a decir que su propuesta de gobierno necesita más de cuatro años y encendió la polémica.https://t.co/nTj7YiDlNm pic.twitter.com/Thv1v7QfUx — Revista Semana (@RevistaSemana) May 2, 2022

Por esa razón, de inmediato se generó una controversia en las redes sociales, pues los opositores de Petro han dicho que, en caso de ganar la Presidencia, él buscará permanecer más años en el poder y no lo dejaría en 2026. Ante el revuelo que se generó, Petro salió a explicar sus palabras. “Realmente lo que digo es absurdamente malinterpretado. Nunca he hablado de hacerme reelegir, sino de calificar mi mandato de cuatro años como la construcción de la transición hacia la economía productiva y la sociedad del conocimiento”, publicó Petro en sus redes sociales.

Gustavo Petro candidato presidencial por el Pacto Histórico. - Foto: alexandra ruiz pÓveda- semana

Sin embargo, las primeras palabras del candidato presidencial prendieron las alarmas en el Congreso y varios sectores han manifestado un rechazo a la posibilidad de que se quiera revivir la reelección presidencial. El presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, aseguró que el Legislativo no permitirá que eso pase. “Desde el Congreso de la República no vamos a permitir que se reviva la reelección presidencial, mucho menos como lo anuncia uno de los candidatos presidenciales, quien empieza ya a dar visos de lo que podría ser un gobierno completamente autoritario”, dijo.

El vocero del Partido Conservador, Juan Carlos Wills, calificó de “locura” esa posibilidad de revivir la reelección y señaló que eso muestra el interés que tiene Petro para perpetuarse en el poder. “Ni siquiera se ha elegido el candidato Petro y ya dice que cuatro años son muy poco para gobernar. No permitiremos desde el Congreso ninguna iniciativa que sea en torno a una reelección presidencial, ya lo eliminamos y hoy como está la situación vemos que el señor Petro es una amenaza a la democracia queriendo perpetuarse en el poder”.

Desde el Centro Democrático también hubo reacciones y el senador Ciro Ramírez pidió a los colombianos revisar muy bien los planes de gobierno y propuestas de los candidatos, antes de acudir a las urnas. “Al estilo de Chávez, de Maduro, de Ortega, Gustavo Petro está advirtiéndoles a los colombianos que no se irá en cuatro años. Colombianos, ojo con el voto”.

Para el senador Carlos Abraham Jiménez lo dicho por Petro es la muestra de que volvería a Colombia como otros países de la región que están en manos de la izquierda. “Lo que nos está demostrando el candidato Petro es que está imponiendo el mismo modelo comunista que se ha dado en países como Venezuela, se ve en Perú, se ve en Chile, se ve en Argentina. Estos países en vez de progresar están viendo el deterioro de la calidad de vida y por eso la invitación es a que no nos equivoquemos y pensemos quien puede aportar más”.

A pesar de que Gustavo Petro desmintió toda acusación por este tema, Francia Márquez también habría sugerido que el proyecto del Pacto Histórico es “a largo plazo”. “Una vez lleguemos a la Presidencia de Colombia, tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para construir un gobierno desde abajo. Un gobierno del pueblo, uno de manera colectiva, que se descentralice. No solo en términos físicos, sino en términos de su proyección. Este proyecto del cambio es a largo plazo y empieza el 29 de mayo, ganando en primera vuelta la Presidencia”, dijo Márquez a principios de abril.