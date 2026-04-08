Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia de Petro, propone un esquema nuevo de reelección presidencial que promete abrir el debate en Colombia

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, habló con El Debate, de SEMANA. Durante la entrevista, el jefe de la cartera reafirmó su posición sobre la Constituyente, sobre el exministro Eduardo Montealegre e hizo una propuesta con miras a la reelección presidencial.

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El ministro fue noticia en febrero pasado, en Cartagena, porque fue uno de los que se rebeló y dijo no a la constituyente. “Cuando me reuní con el presidente y le acepté el cargo, la única observación que le hice fue esa. Quedamos en que yo mantenía mi posición porque lo que pasa es que eso contrasta con el rol que tuvo el exministro Montealegre (Eduardo Montealegre, exministro de Justicia), que lo volvió una causa personal y del Ministerio”.

“Me saca del foco de lo que quiero hacer”, dijo el ministro de Justicia, al explicar por qué no quiere entrar en un tema “político”. “Nosotros tenemos una agenda técnica, esto es un tema político, me saca del foco de lo que quiero hacer y en eso nos hemos mantenido”, aseveró en ese momento.

En El Debate, de SEMANA, Cuervo explicó por qué tomó tal posición. “Me parece que ese no es un tema del que deba ocuparse el Ministerio y el ministro de Justicia. Entonces, ese es un tema que es muy fuerte, muy complejo y si un ministro de Justicia se ocupa de eso, casi que no puede ocuparse de nada más”.

“Y yo tengo que responder por cárceles, por los notarios, por la alimentación de las personas privadas de la libertad, por el sistema de salud de las personas privadas de la libertad, por las demandas del Estado internacionales a través de la agencia judicial. O sea, son tantas y las propias cosas del Ministerio de Justicia las casas de la justicia, los sistemas locales, la coordinación con las cortes. Son tantos los temas que si, además, yo le pongo algo tan complejo como una constituyente, pues que ustedes imaginan la complejidad de eso, no podría tener agenda. Segundo, es demasiado político, eso debería ser del Ministerio del Interior o del presidente”, aseveró.

Vea la entrevista completa con Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia:

“En los temas de justicia, que son los míos, no solo lo del Ministerio, o sea, la rama judicial, el funcionamiento de la rama judicial, cómo se eligen los magistrados de las Cortes, el periodo de ellos, sus funciones electorales, eso no se resuelve con una Constituyente. Es decir, para que mejore la justicia en Colombia, que es lo que a mí me interesa, no se necesita una Constitución”, agregó.

“Para mejorar la justicia no se necesita ni siquiera reformar la Constitución, porque es que hay muchas reformas constitucionales que se podrían hacer sin Asamblea Constituyente a través de un acto legislativo en el Congreso de la República. Por ejemplo, un tema que es bien polémico. ¿Dónde debe estar la Fiscalía General de la Nación? Como en Estados Unidos, en la rama ejecutiva, o en Colombia, en la rama judicial. Esa es una discusión que tenemos compleja. Yo quisiera que la Fiscalía siguiera en la rama judicial. Yo agregaría algo, y es que la elección del fiscal no sea originada en una terna del presidente de la República, sino que la lista la elabore autónomamente la Corte Suprema de Justicia y allá elijan al fiscal general de la nación. Esa reforma se puede hacer mediante acto legislativo. No se necesita Asamblea Nacional Constituyente. Es que la Asamblea Nacional Constituyente como figura es para cambiar casi que la estructura del Estado", insistió.

“Yo creo que muchos de los problemas de Colombia en materia de seguridad, de salud, de educación y de justicia —ahora que lo estoy viendo— se resolverían con gestión, con que tengamos conocimiento de los problemas, sin necesidad ni siquiera de reformas constitucionales”, acentuó.

Frente al temor de que la constituyente se utilice para perpetuar en el poder a un presidente de la República, en este caso Gustavo Petro, el ministro hizo una propuesta.

“No me gusta la reelección presidencial y mucho menos que las reformas se hagan para que se apliquen en el mismo periodo. Pero hay una cosa que sí me llama la atención y es el caso de Chile. Miren que en Chile hay reelección presidencial, pero descansando un periodo, por decirlo así“, señaló.

“Y todo el mundo dice: ‘No, es que la reelección en Colombia es terrible’, pero resulta que nuestros gobernadores y nuestros alcaldes sí se pueden reelegir, pero tienen que descansar un periodo. Y mire que el éxito en algún momento de Bogotá y el éxito de Barranquilla —más allá de las discusiones que hay alrededor sobre el modelo— tiene que ver con que Char, por ejemplo, se ha podido elegir, reelegir dos veces; o sea, ha sido alcalde tres veces. Y eso ha sido bueno para Barranquilla porque le ha permitido dar continuidad a las políticas y en Chile el presidente puede ser reelegido si descansa un periodo“, aseveró.

“Lo digo como debate académico, yo, es decir, no digo que lo voy a promover desde el Ministerio. Mire que Peñalosa ha sido alcalde dos veces de Bogotá, ¿y quién se ha quejado de eso? Diría que se aplicara hacia adelante, es decir, que quienes ya fueron presidentes no pudieran hacerlo”, agregó.

Así las cosas, su propuesta es que la reelección presidencial sea condicionada a ese descanso de un periodo. “Y limitada a dos periodos, como en Estados Unidos. Mire que en Estados Unidos el presidente puede ser reelegido una vez, pero no puede ser una tercera vez. Eso contribuye a la continuidad de las políticas e incluye y contribuye a la cohesión del sistema político y yo creo que mire que el caso de Barranquilla y en algún momento el caso de Bogotá con Peñalosa y Mockus funcionó porque si cada cuatro años hay que ‘inventar la rueda’, eso es bastante problemático, porque resulta que los problemas todos los días siguen y a los problemas no les interesan los cambios de gobierno”.