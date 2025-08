Alfredo Saade destapa las cartas jurídicas para intentar que Gustavo Petro se quede “no menos de 20 años en el gobierno”

“Yo creo que al presidente Gustavo Petro el país debería tenerlo no menos de 20 años en el gobierno, por eso yo hablo de la repostulación del presidente (...) el presidente debería estar 20 años más en el gobierno, porque es la manera de hacer una verdadera transformación social, política y económica en la nación, y eso está en su cabeza; él tiene claro cómo hacerlo y yo creo que ya no me van a atacar tanto porque a los bukelistas del país les permitieron que su máximo líder pueda estar en el gobierno las veces que quiera. Nació con Nayib Bukele (en El Salvador) lo que ellos no quieren que nazca en Colombia, pero es una realidad; el pueblo es el que decide”, dijo el pastor.