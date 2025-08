Alfredo Saade enciende polémica: citó la reelección presidencial indefinida en El Salvador y anticipó lo que pasaría en Colombia

Las críticas no han parado, tanto de sectores de oposición como de los mismos simpatizantes del presidente Petro.

Un hombre, identificado en X como Luis Vargas, contó: “No, señor Saade. Como votante de Petro, no quiero ni aspiro a su reelección . Deje de decir esas cosas. Lo bueno es que a usted casi nadie se lo toma en serio. Ocupa su lugar de funcionario público, no haga más daño al proyecto político”.

No es la primera vez que Saade hace referencia a la reelección, y eso le ha costado una cascada de quejas ante la Procuraduría General de la Nación para que se le investigue por presunta participación en política.

“Usted no es un opinador o un tuitero cualquiera, es el jefe de despacho del presidente de la República. Su obligación legal y moral es respetar la Constitución y la ley. En Colombia no hay reelección, el mismo presidente ha dicho muchas veces que no le interesa”, manifestó el funcionario.