Activista del petrismo se despacha contra Alfredo Saade, jefe de despacho del presidente: “Renunciar y hacer un voto de silencio”

No paran las críticas en las filas del petrismo en contra del pastor Alfredo Saade , jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, por sus mensajes en redes sociales. Un activista del petrismo le reclamó públicamente y le pidió que renuncie.

Levy Rincón reprochó la respuesta que Saade le dio a una periodista que lo comparó con el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva. El funcionario dijo: “Respéteme. No le acepto su sinvergüenzura. A mí no me compare con golpistas”.