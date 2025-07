Exministro de Justicia dijo que en 30 días logrará “destituir” a Alfredo Saade como jefe de Despacho de Gustavo Petro

“El testimonio de varios congresistas que estaban presentes, como la representante Elena María Garrido, que ha sido objeto de ataques sin misericordia porque simplemente le cantó la tabla al presidente, la tabla no, le cantó las verdades que todo mundo queríamos escuchar en diez minutos”, anotó Wilson Ruiz sobre las pruebas presentadas en la queja contra Alfredo Saade.

También dijo en SEMANA : “Recordemos que el proceso verbal es un proceso sumario, es un proceso ágil y rápido. Aquí no necesitamos que haya tanta práctica de pruebas. El procurador lo sabe. Qué bonita oportunidad que tiene para que el país sepa que tenemos un procurador independiente, imparcial y que lo que le importa es la Constitución y la legalidad nuestra”.

“De modo que eso es diciendo y haciendo. El país me conoce. He presentado muchas demandas en contra de los decretos de este Gobierno, también ante la Corte Constitucional, las denuncias correspondientes y lo vamos a seguir haciendo, porque ahí me duele mucho el país de lo que está pasando, que quieran pasar por encima de él”, puntualizó Ruiz.