Emprenden acciones legales contra Alfredo Saade, jefe de Despacho del presidente Petro, por promover la reelección

Alfredo Saade no solo habló de la reelección de Gustavo Petro en el Congreso , también lo ha hecho de manera insistente en su cuenta oficial de X, lo que ha levantado ampollas entre los miembros del propio Gobierno y varios sectores de la oposición.

Oposición pide declarar a Alfredo Saade, jefe de despacho de la Casa de Nariño, como persona no grata en el Congreso

Contexto: Oposición pide declarar a Alfredo Saade, jefe de despacho de la Casa de Nariño, como persona no grata en el Congreso

Carrillo agregó: “Usted no es un opinador o un tuitero cualquiera, es el jefe de Despacho del presidente de la República. Su obligación legal y moral es respetar la Constitución y la ley. En Colombia, no hay reelección, el mismo presidente ha dicho muchas veces que no le interesa”.