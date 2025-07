Oposición pide declarar a Alfredo Saade, jefe de despacho de la Casa de Nariño, como persona no grata en el Congreso

Se trata de una carta que está firmada por un grupo de 23 congresistas de la oposición donde les piden que se declare como persona no grata al jefe de despacho de la Casa de Nariño, Alfredo Saade, por todas las declaraciones que ha dado en las últimas semanas.

“Los insultos y atropellos del señor Saade contra la rama Legislativa no tienen cabida en esta corporación. El autodenominado ‘pastor’ Alfredo Saade no representa ni la democracia ni el respeto por las instituciones. Desde su llegada al Gobierno, ha atacado sistemáticamente al Congreso, ha pedido su cierre, ha promovido la reelección presidencial —violando de forma abierta la Constitución— y ha descalificado a la prensa libre. Su comportamiento no es el de un servidor público, sino el de un agitador autoritario desde el poder”, dijo Triana.