La congresista Lina Garrido desencajó a Petro, Benedetti y Saade en 40 minutos: es el dolor de cabeza del petrismo y la puja terminará en estrados judiciales

En política no hay enemigo pequeño. La congresista Lina Garrido, quien ocupó por primera vez una curul en la Cámara de Representantes, y llegó al Legislativo con más de 10.500 votos de los araucanos, sus paisanos, se convirtió en el nuevo dolor de cabeza de Gustavo Petro.

Pronunció un discurso de 40 minutos durante la instalación del nuevo período legislativo del Congreso este 20 de julio y no dejó títere con cabeza.

Con un sombrero llanero sobre su cabeza ‘disparó’ palabras cargadas de críticas contra Petro, refutó su discurso y sus resultados, le dijo que el recinto olía a azufre- la misma frase que pronunció Hugo Chávez con el expresidente George W. Bush cuando lo señaló de diablo en 2006-, resaltó sus incumplimientos, y arremetió contra la vicepresidenta Francia Márquez mirándola fijamente a sus ojos.

Garrido no calculó el alcance de su discurso que, sin duda, trascendió fronteras. Le salió del alma. Cada ejemplo, cada frase, cada crítica fue contundente, mordaz, como si las llevara enumeradas en un guión. Encarnó el sentir de centenares de colombianos, coincidieron algunos sectores políticos.

Las redes sociales estallaron, Twitter ubicó a Garrido como tendencia en Colombia, su nombre estuvo en los principales titulares de prensa, mientras Gustavo Petro no aguantó la arremetida de la araucana y se marchó del Congreso. “Huyó”, coincidieron varios congresistas.

Lina María Garrido y Alfredo Saade. | Foto: Semana.

Ni siquiera la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, logró desencajar a Petro, pese a que pronunció un discurso de oposición cargado de cifras y argumentos.

El costo contra Garrido no es poco.

Petro fue uno de los primeros en arremeter en su contra. “No estoy acostumbrado a salir corriendo. Escuché toda la intervención de la parlamentaria Garrido. No dio cifras, no demostró que las mías sean falsas. Solo escuché insultos y mentiras. Vuelvo a repetirlo: tenemos una oposición que solo se basa en el insulto y la mentira. Y de acuerdo a mi experiencia, creo que la representante Garrido no quedará en mi memoria”, escribió el presidente.

Representante Lina María Garrido le dedicó unas fuertes palabras a Petro. | Foto: Foto Garrido: Semana / Foto Petro: Presidencia

Al Gobierno le dolió el discurso de Lina Garrido. Y lo demostró porque el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el pastor Alfredo Saade, jefe de gabinete, dispararon, casi en bloque, ‘misiles’ en redes sociales contra la parlamentaria.

El ministro Benedetti, en uno de sus mensajes, citó una frase del expresidente Darío Echandía: “Este es un país de cafres”.

“Magistral discurso de Gustavo Petro y no hubo nadie de la oposición que haya revertido con estadísticas lo que él dijo. Pero los medios sí recogen lo que una persona vulgar, ordinaria, grosera, sin preparación, sin argumentos, y sin cifras”, escribió Benedetti en X.

La congresista Garrido, quien no promete bajarle al tono a sus críticas contra el Gobierno, no se quedó callada y le escribió al ministro: “Respete a Colombia; aquí el único ‘cafre’ es usted, drogadicto y agresor de mujeres. Y ni se le ocurra amenazarme con cuchillo como lo hizo con su esposa en España: le iría mal; yo sí me le paro duro”.

El ministro, a renglón seguido, anunció acciones judiciales. “Por su mala fe, imprecisiones y mentiras en medios de comunicación y en redes sociales, la he denunciado penalmente por injuria y calumnia”, le anunció.

“Pintelas, ministro”, reaccionó la araucana.

Ministro del Interior, Armando Benedetti y Lina María Garrido, representante a la Cámara por Cambio Radical. | Foto: SEMANA

Garrido también está enfrentada con el jefe de despacho Alfredo Saade, quien defendió a Gustavo Petro de la andanada de la parlamentaria.

“La inepta oposición fue (como siempre) incapaz de rebatir el extraordinario discurso del presidente Petro, lo único que saben es destilar veneno por la boca. Definitivamente haré todo para que el nombre del presidente petro sea repostulado en el 2026. Levántate”, dijo.

Garrido devolvió el sablazo. “Repita después de mi impostorcito, perdón pastorcito: ‘Soy el peón más débil de Gustavo Petro; él lo sabe y por eso me puso a firmar todas las vueltas del tema de pasaportes. Soy el siguiente sacrificado en el oscuro gobierno de Petro, pero mi delirio de grandeza no me deja verlo’... ¡Que pecadito! ¿De verdad que mando a poner tanques de guerra al lado del Palacio de Nariño para protegerse?“, afirmó.

Lina Garrido, quien venía ejerciendo oposición desde su curul desde hace varias semanas, pero jamás había obtenido el protagonismo que alcanzó este fin de semana, no oculta su preocupación tras la andanada contra el Gobierno. “Nuevamente hago responsable al presidente Gustavo Petro por mi vida y la vida de mi familia”, notificó.