La constituyente de Gustavo Petro: ¿una amenaza o una cortina de humo para distraer la atención de cara a las elecciones del 2026?

El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue más allá y anunció que la constituyente no será para este Gobierno. “Buscamos una octava papeleta para que la próxima administración pretenda desarrollar ese clamor”, precisó. El ministro espera que en las elecciones parlamentarias de marzo de 2026 se entregue la papeleta a los colombianos.

Pero “las papeletas no existen”, le dijo a SEMANA el exministro y exfiscal Alfonso Gómez Méndez. “Han asesorado mal al presidente Gustavo Petro. Ya no existen papeletas, porque era el mecanismo con el que se votaba antes; ahora está el tarjetón, una de las propuestas que sacó adelante Luis Carlos Galán antes de que lo asesinaran”.

El exregistrador Alexánder Vega, quien fue magistrado del Consejo Nacional Electoral y ahora es codirector del Partido de la U, comparte esa tesis . Afirmó que Petro está lanzando humo, pues desde todos los escenarios una constituyente es inviable jurídicamente porque tendría que pasar por el Congreso, donde el Gobierno no tiene mayorías garantizadas.

“La séptima papeleta no existe. Fue un mecanismo que, en el año 90, el exprocurador Fernando Carrillo y el movimiento le pidieron al registrador de la época, que les dejara meter una papeleta simbólica en las urnas. Hay una anécdota: Juan Manuel Santos les imprimió las papeletas en el diario El Tiempo, y la Registraduría se las contó en las elecciones. El expresidente César Gaviria, simbólicamente, las usó para sacar el decreto de la Constituyente, pero no tuvo origen jurídico y en la Constitución del 91 no quedó ese mecanismo para reformar la Constitución”, narró Vega.