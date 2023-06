Reforma laboral no le gusta a los colombianos; temen aumento abismal del desempleo

Una de las banderas más fuertes en la campaña de Gustavo Petro a la presidencia fue la protección de los trabajadores del país. Por ello, una de las reformas que decidió tramitar en su primer año como mandatario fue la reforma laboral.

Con este articulado, el Gobierno actual pretende mejorar la calidad de vida de muchos trabajos y regular algunos sectores que ya deberían tener una legislación, como las plataformas digitales tanto para transporte como para entregas o domicilios.

Pese a que la reforma pareciera garantizar un futuro prometedor para trabajadores, múltiples analistas han asegurado lo contrario, advirtiendo que el costo operacional para las empresas va a aumentar bastante y a muchas serán financieramente insostenibles, por lo que tendrían que cerrar o reducir su personal.

Una reciente encuesta hecha por la firma Invamer demostró que muchos colombianos también tienen reticencia a este proyecto, dado el golpe que le daría al sector empresarial.

La reforma laboral es una de las apuestas del Gobierno para mejorar la calidad de vida de muchos trabajadores. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Qué piensan los colombianos de la reforma laboral del Gobierno

Una de las preguntas de la encuesta buscaba saber si los ciudadanos están de acuerdo o no con las reformas presentadas por la actual administración ante el Congreso. En los resultados se evidenció que solo el 32,1% de los colombianos encuestados está de acuerdo y el 60,9% no lo está. Es decir, la mayoría desaprueba los proyectos presentados por Petro.

Respecto a la reforma laboral, la encuesta hizo tres preguntas importantes sobre el proyecto. Sin embargo, ninguna respuesta fue alentadora para el Gobierno.

El 51,3% de los colombianos encuestados considera que con la aprobación de la reforma habría una mayor dificultad para conseguir empleo.

Además, el 34% ve complicado el aumento en el empleo formal en el país y un 29,2% cree que podrían empezar a darse despidos por parte de las empresas.

Pese a que la mayoría de las respuestas son negativas, hay una positiva. Respecto a la pregunta si la reforma plantea mejores condiciones para los trabajadores, el 50,5% respondió que sí.

Hubo dos preguntas que también dejaron una preocupación sobre la efectividad de las políticas que Petro ha desarrollado hasta el momento. A la pregunta sobre qué tan positivo o negativo ve el futuro en Colombia, el 45,7% asegura que es negativo, el 32,9% asegura que es positivo, el 17% dice que es muy negativo y el 3,4% asegura que es muy positivo.

El presidente Gustavo Petro junto a la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez en la presentación de la reforma laboral. - Foto: César Carrión - Presidencia

El otro cuestionamiento es sobre si los colombianos sienten miedo al futuro, a lo que el 62,6% respondió que sí, el 36,4% respondió que no.

La encuesta de la firma fue hecha a 1.200 personas ubicadas en 57 municipios del país, de los cuales 16 son capitales. Según la ficha técnica, en Bogotá se hicieron 208 encuestas.

Las cuentas que tendrían que hacer los empresarios por los cambios de la reforma laboral

El debate político nacional durante los últimos días ha estado totalmente encendido, especialmente por lo referente a un tema en concreto, las reformas propuestas por el Gobierno nacional en distintos sectores del país, claves en el desarrollo de la nación.

Una de las reformas que más inquieta a los diferentes gremios empresariales es la reforma laboral. Las mayores preocupaciones en torno a este tema se basan en medidas como el recargo nocturno y el pago de los dominicales, los cuales, sin embargo, se aseguró que se irán aumentando de manera gradual hasta 2026. Esto implicaría gastos bastante altos para los empresarios que sienten preocupación por las finanzas de sus empresas, especialmente con el modelo de empresas de bajo costo que llevaron a la quiebra a las aerolíneas Viva Air y Ultra Air.

Ante algunas situaciones, como la reducción de la jornada laboral pondrán a los empresarios a hacer cuentas, especialmente en lo referente a cuantos costos tendrán las empresas en sus finanzas de aprobarse la reforma y tener que remunerar de mejor manera a sus trabajadores, por lo que expertos han asegurado que es necesario que exista una modulación transitoria de estas medidas, para evitar que se presenten novedades en los modelos empresariales que afecten fuertemente las finanzas de estas organizaciones.

Varios empresarios aseguran que con las propuestas de la reforma podrían aumentar los costos laborales y su operación se haría financieramente insostenible. - Foto: Getty Images/iStockphoto

A su vez, empresarios reconocidos como Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), han sido críticos con el proyecto de ley, como explicó en conversaciones con SEMANA: “Esa reforma nació con una carga ideológica que es su principal enemigo. Esa reforma se olvida del trabajador, del informal. Y a Colombia no se le puede olvidar que el informal es un trabajador sin derechos. De esa manera, no es comprensible que, desde el Estado, se olviden de ese 60% de trabajadores que está sin derechos, hasta el punto que se diga que no nos preocupemos porque no se va a producir desempleo, sino un aumento del número de trabajadores sin derechos”.