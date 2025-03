Reforma pensional: rechazan dos recusaciones contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez

Un no rotundo recibieron los ciudadanos y colectivos que buscaban que el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, se alejara del estudio de las demandas presentadas contra la reforma pensional impulsada por el Gobierno Petro.

En la decisión, conocida en su totalidad por SEMANA, la Sala Plena de la Corte Constitucional consideró que las recusaciones elevadas no eran “pertinentes”, hecho por el cual el magistrado Ibáñez seguirá con el estudio de constitucionalidad de la mencionada reforma que tanto debate ha generado en diferentes sectores.

En otro de los apartes de la recusación, se asegura que poco después de ser elegido presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Ibáñez no aceptó una invitación para reunirse con el presidente Gustavo Petro, lo que representaba para los accionantes una “enemistad”.

Sin embargo, y en dos párrafos, la Corte fue enfática en negar las pretensiones: “Las solicitudes carecen de pertinencia, ya que los señores Edwin Arnold Moreno Castiblanco y William Alfredo Estada Atehortúa no cumplen con el requisito de legitimación en la causa, en la medida que no concretado su interés dentro del proceso, por cuanto no intervinieron como impugnadores o defensores de la norma sometida al control constitucional”.