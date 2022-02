Registrador responde a los señalamientos de Andrés Pastrana sobre elecciones del 2022

El registrador Alexander Vega respondió a las afirmaciones que hizo el expresidente Andrés Pastrana en entrevista con SEMANA el pasado 12 de febrero. El exmandatario alertó sobre una posible manipulación de los resultados electorales y expresó una preocupación por el software que se adquirió con la empresa Indra.

Ante las dudas que expresó Pastrana, el registrador respondió enfáticamente que no tiene sentido hablar de fraude porque el sistema electoral en Colombia tiene múltiples blindajes y que, además, habrá acompañamiento de varias misiones de observación y auditoría de delegados de todos los partidos políticos.

Agregó que no es cierto que haya invitado a un viaje en febrero de 2019 al gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga; al alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo; y al representante a la Cámara Erasmo Zuleta, como lo afirmó Pastrana. Negó tener relación comercial con Indra y explicó por qué esa empresa participa en las elecciones en Colombia.

SEMANA: Hay polémica por el tema del software porque supuestamente Indra, empresa española, lo manejará. ¿Esto es así?

Alexander Vega: La orden que da el Consejo de Estado es que se debe comprar el software porque antes era alquilado y no se podía auditar ni tener control sobre el. La Registraduría sacó un proceso licitatorio, una invitación pública en noviembre de 2021 pero se declaró desierto y en diciembre se hace de nuevo y allí se adjudica a la empresa Indra. Es importante aclarar que Indra entregará un producto final y no va a manejar el software, ellos no lo manejarán ya que los únicos que lo usarán son los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Los nueve magistrados serán los únicos que tendrán acceso y manejo.

SEMANA: ¿Y por qué Indra?

A.V.: Indra no es una empresa recién llegada a la Registraduría, lleva más de 10 años acompañando los procesos electorales. Primero consolidó la información para la presidencia de Juan Manuel Santos, consolidó información y resultados del actual presidente Iván Duque y consolidó para los Consejos de Juventud. Así que la licitación se hizo con base en la experiencia que tuviera cualquier empresa y en este proceso del software nada tendrá que ver Indra. Esta empresa certifica más de 42 países en donde ha hecho procesos electorales.

Con eso cumplimos el fallo del Consejo de Estado y dentro del plan de garantías, por fin, todos los partidos políticos podrán auditar el software de escrutinio.

SEMANA: Pero el expresidente Andrés Pastrana dijo que el contrato se entregó a dedo…

A.V.: En estos certámenes electorales todo el mundo tiene dudas y lo importante es responderlas. El contrato no se adjudicó a dedo porque fue u procedimiento público e internacional. Abrimos el proceso dos veces y en la última solo se presentó Indra. No fue un proceso de selección directa y es bueno reiterarlo porque el procedimiento fue público y todo está en el Secop para quien quiera revisar.

SEMANA: ¿Por qué se declara desierta en la primera ocasión?

A.V.: En la primera invitación pública que hicimos ninguna empresa se presentó y eso es importante decirlo. Para dar cumplimiento al fallo del Consejo de Estado intentamos nuevamente, es decir pasamos por dos procesos contractuales. En el segundo se presentó la empresa Indra y demostró la experiencia.

SEMANA: Otra duda del expresidente Pastrana está relacionada con el contrato de consolidación de datos. ¿Es así?

A.V.: Sí, es así. La empresa Indra sí manejará el contrato de consolidación y divulgación de resultados, pero reiteró que lo viene haciendo desde hace 10 años en Colombia. Hace parte de los contratistas que históricamente han estado en la Registraduría y ha cumplido con sus funciones.

SEMANA: Pastrana también habló de un viaje a España el 19 de febrero de 2019 al que usted invitó a Juan Guillermo Zuluaga, Jaime Pumarejo y al congresista Erasmo Zuleta. Dice que, supuestamente, usted los invitó a nombre de Indra. ¿Es cierto?

A.V.: No, el viaje no existió, de hecho, ya le preguntaron al gobernador Juan Guillermo Zuluaga y nunca existió. Tampoco existió la invitación porque nunca he tenido relación laboral ni comercial con Indra. Considero que al expresidente Pastrana le dieron una información errada, pero por eso es bueno aclararlo y repito, no hubo viaje ni invitación.

SEMANA: Entonces alguien le está dando mal la información al expresidente…

A.V.: Yo creo que sí. El periodo electoral en el Consejo Nacional Electoral terminó en 2018, tenía un master pendiente para terminarlo e hice unas temporadas académicas allá pero nunca reuniones con Indra.

SEMANA: ¿Ha fungido como relacionista público de Indra?

A.V.: No, como les digo para uno ser relacionista de una empresa debería haber algún vínculo comercial o laboral y nunca lo he tenido.

SEMANA: Pastrana también habla de fraude electoral...

A.V.: El fraude electoral no puede darse en Colombia por varias razones. Se vota de manera manual, las actas se digitalizan, las comisiones escrutadoras las componen jueces de la República y al final todo el mundo tiene acceso a la información. Decir que habrá fraude no tiene sentido alguno y habría complicidad de todos los actores de un proceso electoral, partiendo desde los jurados de votación. Las campañas pueden revisar todas las mesas del país porque las actas estarán publicadas y el preconteo estará antes de las 11 de la noche del 13 de marzo. Varios sectores hablan de fraude, pero estamos poniendo la cara para explicar las garantías que hay. Hay desinformación, pero por eso debemos aclarar todo porque las dudas son válidas.

SEMANA: Dijo que lo ha llamado y usted no le contesta…

A.V.: No, el expresidente no me ha llamado, si me llama le contesto porque tengo una buena relación con él y he compartido misiones de observación electoral en otros países y hace parte de una de las seis misiones que vienen a Colombia. Estas dudas son válidas y estamos prestos para responderle a él y a quien lo requiera.

SEMANA: ¿Y después de la entrevista con SEMANA ha hablado con él?

A.V.: No hemos hablado, pero la semana pasada tuvimos un encuentro y reunión con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que hace parte del mismo partido del expresidente Pastrana, y los embajadores acreditados en el país para exponer el plan de garantías y allí le transmití, a través de la vicepresidenta, que (Andrés Pastrana) tiene toda la Registraduría a disposición para que verifique los procesos, como lo ha hecho el candidato David Barguil.

SEMANA: Otros sectores aseguran que usted llegó a la Registraduría con ayuda política, ¿cómo es ese proceso para llegar al cargo?

A.V.: Para elegir al registrador no se hace campaña política, es un proceso de un concurso abierto y público. Decir que se hace campaña política pues no tiene sentido porque están los presidentes de las altas cortes en la elección. Antes al registrador lo elegían los magistrados del Consejo Nacional Electoral pero justamente por eso cambió todo el esquema. Ahora es un concurso de méritos donde hay varios exámenes, se revisa la hoja de vida, una entrevista y son muchos pasos para ser registrador. Tiene mucha rigurosidad este proceso así que decir que llegué por campaña no es lógico.

SEMANA: ¿Y entonces por qué dirán eso?

A.V.: Yo creo que es desinformación porque uno se prepara para un concurso de méritos. Es un proceso elaborado por los tres presidentes a las altas cortes y tiene toda la transparencia.

SEMANA: Y qué les dice a quienes ponen en duda su trabajo

A.V.: Todas las críticas son constructivas y las tomamos como recomendación. Los funcionarios públicos siempre estamos expuestos a esto, pero siempre responderemos. Lo cierto es que estamos concentrados en que haya unas elecciones con plenas garantías para todos los sectores.