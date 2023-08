Reportan combates entre el Ejército Nacional y la guerrilla del ELN en la vía entre Chocó y Risaralda

Por ahora, las autoridades no se han pronunciado frente a esta situación, sin embargo, la ciudadanía insiste en que las negociaciones con el ELN se deben suspender tras no respetar el cese al fuego bilateral que justamente inició este jueves 3 de agosto y que promete no llevar a cabo operaciones ofensivas por parte de la fuerza pública, ni acciones criminales por parte de la guerrilla.