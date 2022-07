Representante Reyes Kuri pide a congresistas liberales seguir apoyando sus causas

Antes de abandonar el Congreso, Juan Fernando Reyes Kuri, quien no logró el apoyo suficiente en las urnas el pasado 13 de marzo para mantener su curul, les hizo un curioso pedido a varios representantes a la Cámara del Partido Liberal.

“¡Nos vamos del Congreso, pero se quedan nuestras luchas!”, escribió en su cuenta de Twitter el vallecaucano que en su paso por el Congreso sacó adelante cuatro leyes.

En ese sentido, les pidió a los representantes Carlos Ardila, Andrés Calle, Julián Peinado, Alejandro Vega y Juan Carlos Losada sacar adelante iniciativas como la regulación del cannabis para uso adulto y de la eutanasia. “Este nuevo período yo me voy, pero les quiero pedir que sean los defensores de nuestras causas”, señaló.

Cabe recordar que estos proyectos, autoría del representante liberal, sortearon varios debates en la legislatura pasada, pero terminaron cayéndose por falta de apoyo.

Los representantes mencionados por Reyes aceptaron el reto y se espera que a partir del 20 de julio, cuando quede instalado el nuevo Congreso, empiecen a defender sus causas. “Con ustedes la lucha desde el Congreso continúa. Aquí tienen a un ciudadano más en la jugada”, añadió.

¡Nos vamos del Congreso pero se quedan nuestras luchas! @CARLOSARDILA10 @AndresCalleA @JulianPeinadoR @AlejandroVegaLi y @JuanKarloslos aceptaron el reto de regular la #EutanasiaYA y construir una Colombia #SinTramititis. ¡Gracias! Aquí cuentan con un ciudadano más ✊🏽 pic.twitter.com/GTFIbAaATy — Reyes Kuri Juan Fernando (@ReyesKuri) July 18, 2022

Reyes, que se ha postulado como un defensor de las libertades, destacó que en los cuatro años que estuvo en el Congreso demostró que “no vine a mamar gallo, quedarme dormido o calentar silla. Saqué cuatro leyes adelante: la ley antitrámites, para que a los colombianos no nos sigan pidiendo la cédula ampliada al 150 %; la ley de historia electrónica, para no tener que seguir andando con esos documentos debajo del brazo; la ley del viche, que reconoce las bebidas tradicionales del Pacífico como patrimonio colectivo de las comunidades negras y permite su comercialización, y la ley del cáncer de mama, para que a las mujeres sobrevivientes se les reconstruyan ambos senos”.

Sobre su futuro tras su salida del Congreso, confirmó en entrevista con SEMANA que, pese a la tristeza que le generó no haber podido mantener su curul, seguirá en la política. De hecho, no descarta aspirar a un puesto de poder en las elecciones de 2023 como la Alcaldía de Cali o la Gobernación del Valle del Cauca.

“Eso todavía no lo hemos decidido, hay mucha gente allí que nos está insistiendo. Por ahora no, vamos a ver qué pasa el próximo el año. Hay gente que pierde y dice “no, yo no quiero seguir”, pero yo tengo la convicción de seguir insistiendo y luchando. No es fácil, pero ahí estamos”, afirmó.