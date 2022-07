Se enredó acuerdo para la presidencia de la Cámara de Representantes | ¿Qué pasó?

Aunque se había dicho que este lunes estaría lista la negociación de los partidos, a última hora todo cambió. Aún no se sabe qué partido tendrá la presidencia de la corporación en el primer año.

Siempre se ha dicho que en política lo único cierto es lo que ya pasó y eso es justamente lo que está sucediendo en la Cámara de Representantes.

Para este lunes estaba previsto que los compromisarios de los partidos políticos llegaran a un acuerdo para definir la composición de las mesas directivas de esa corporación, pero a última hora todo cambió.

Según los compromisarios de las colectividades, integrantes del Pacto Histórico presionaron para quedarse con la presidencia en el primer año, postulando para esa dignidad a David Racero, pero esa postura molestó a los integrantes del Partido Liberal, quienes creen que deben estar en ese cargo por el número de curules que lograron en las pasadas elecciones del 13 de marzo.

Además, en el liberalismo creen que en el Senado ya cedieron para ocupar en el último año la presidencia de esa corporación y por eso no es viable políticamente que en la Cámara no estén presentes desde que inicie el trabajo del Congreso que se posesiona el 20 de julio.

El representante del Partido Liberal, Carlos Ardila, confirmó que la sesión se tuvo que levantar porque los números cambiaron y el Pacto Histórico se quedó sin respaldo político.

“El Pacto insiste en ocupar la presidencia en el primer año, pero hoy no tendrían números. El Partido Liberal ha logrado una alianza con diferentes fuerzas políticas, con el partido Verde, con Cambio Radical, con La U, con el Mira, que le permitiría hoy tener el primer año en la presidencia”, sostuvo.

Justamente esa alianza de la que habla Ardila suma 91 votos en la Cámara, por lo que el partido de gobierno no tendría opción para poner a Racero en la presidencia. Otro punto que se está discutiendo es que a juicio de varios partidos, no es lógico que el Pacto Histórico tenga al tiempo las presidencias del Senado y la Cámara.

“Es un mensaje político que el Pacto Histórico debe enviar. La bancada del Partido Liberal en el Senado son 14 y han decidido irse a un cuarto año bajo el principio de que nuestra bancada en Cámara tendrá un primer año, no puede ser que el liberalismo ceda ese espacio y en Cámara no tengamos esa dignidad. Hemos dado gestos de confianza, hemos avanzado en la construcción de un acuerdo y los números no mienten y nosotros tenemos la mayoría en Cámara para ocupar el primer año”, añadió.

Según las cuentas que entregaron los congresistas, el Pacto Histórico solo cuenta con el respaldo del Partido Conservador, los integrantes de las 16 curules de paz y los cinco integrantes de Comunes, para un total de 76 votos.

A su turno, David Racero aseguró que se ha avanzado en los temas de mesas directivas de las Comisiones Constitucionales. “Avanzamos definiendo participación en comisiones, pero no adelantamos discusión sobre dignidades. El acuerdo que debe salir es fundamental para que la agenda de gobierno se pueda cumplir, en eso seguimos trabajando y veo una buena voluntad de las diferentes bancadas y la decisión que tomemos en colectivo será lo mejor para la Cámara de Representantes”, manifestó.

Fuentes de la Alianza Verde aseguran que el bloque que se conformó está orientado a que Katherine Miranda asuma la presidencia en el primer año y el liberalismo en el segundo, aunque eso dependerá de los acuerdos políticos a los que se lleguen.

Este martes los compromisarios se reunirán nuevamente en el occidente de Bogotá y esperan tener definiciones para poder implementarlas desde el 20 de julio.