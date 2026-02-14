Restos del cura Camilo Torres: Medicina Legal confirma prueba clave para su identificación

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizan análisis genéticos y antropológicos para identificar el cuerpo de Camilo Torres Restrepo, proceso que se fortaleció en 2023 con muestras entregadas por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, siguiendo estándares nacionales e internacionales.

El Director General de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, señaló a través de un video que el deterioro de las muestras óseas ha dificultado el proceso; aunque existe una muestra biológica orientadora, no es suficiente por sí sola, por lo que se realizan estudios complementarios para confirmar o descartar la identificación.

Medicina Legal confirmó que cuenta con una muestra biológica clave en el proceso de identificación que adelanta de los restos que serían del cura Camilo Torres. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/juhnV3xocN — Revista Semana (@RevistaSemana) February 14, 2026

La identificación humana es un proceso científico integral y multidisciplinario que combina evidencia genética, antropológica y contextual bajo validaciones estrictas; por ello, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses definió un programa metodológico de confirmación para realizar las verificaciones necesarias conforme a los estándares técnicos.

Además, el instituto reafirmó su compromiso con la transparencia y el debido proceso, y comunicará los resultados cuando sean definitivos según los protocolos establecidos.

El revuelo sobre los restos de Camilo Torres se desató luego de un mensaje de la cuenta de X de la delegación de paz con la guerrilla del ELN: “Hoy el ELN conoce que el cuerpo del comandante Camilo Torres Restrepo ha sido encontrado y verificada su autenticidad. El pueblo colombiano, por el que luchó y ofrendó su vida, espera que sus restos sean respetados y depositados en el Campus de la Universidad Nacional”.

Finalmente, la última palabra la tienen los expertos forenses de Medicina Legal, quienes tendrán que confirmar dicha información tras realizar un exhaustivo análisis.