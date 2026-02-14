Nación

Restos del cura Camilo Torres: Medicina Legal confirma prueba clave para su identificación

El proceso ha enfrentado limitaciones relevantes por el estado y las condiciones de las muestras óseas.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
14 de febrero de 2026, 6:36 p. m.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dio un nuevo informe a la opinión pública.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dio un nuevo informe a la opinión pública. Foto: SEMANA

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizan análisis genéticos y antropológicos para identificar el cuerpo de Camilo Torres Restrepo, proceso que se fortaleció en 2023 con muestras entregadas por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, siguiendo estándares nacionales e internacionales.

El Director General de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, señaló a través de un video que el deterioro de las muestras óseas ha dificultado el proceso; aunque existe una muestra biológica orientadora, no es suficiente por sí sola, por lo que se realizan estudios complementarios para confirmar o descartar la identificación.

La identificación humana es un proceso científico integral y multidisciplinario que combina evidencia genética, antropológica y contextual bajo validaciones estrictas; por ello, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses definió un programa metodológico de confirmación para realizar las verificaciones necesarias conforme a los estándares técnicos.

Además, el instituto reafirmó su compromiso con la transparencia y el debido proceso, y comunicará los resultados cuando sean definitivos según los protocolos establecidos.

Nación

Alertan sobre riesgo para mascotas cerca de la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá

Bogotá

Planes con niños en Bogotá: estos centros comerciales tienen los mejores parques, juegos y experiencias para disfrutar en familia

Nación

La verdadera historia tras la pelea en el vuelo de Latam por un pasajero problemático: la Policía tuvo que ingresar al avión para detener al implicado

Barranquilla

La sátira política que se coló en el Carnaval de Barranquilla y se volvió viral

Bogotá

Esterilización gratis para mascotas en Bogotá: así puede acceder a los 3.000 cupos disponibles y agendar el turno paso a paso este mes

Medellín

Aguacero en Medellín y en La Gabriela, en Bello, provoca inundaciones y caídas de árboles: este es el balance

Nación

Atlántico impulsa su conectividad aérea con nueva ruta a Riohacha en plena temporada de Carnaval

Nación

La complejidad de estudiar los restos del cura Camilo Torres: el genetista Juán José Yunis habló con SEMANA y pidió no repetir la historia del Palacio de Justicia

Nación

Delegación de Paz del ELN revela cómo supuestamente confirmaron que era el cuerpo de Camilo Torres: “Un lugar digno”

Nación

El día que el general Valencia Tovar rompió un secreto de 41 años y le dijo a María Isabel Rueda dónde enterró a Camilo Torres

El revuelo sobre los restos de Camilo Torres se desató luego de un mensaje de la cuenta de X de la delegación de paz con la guerrilla del ELN: “Hoy el ELN conoce que el cuerpo del comandante Camilo Torres Restrepo ha sido encontrado y verificada su autenticidad. El pueblo colombiano, por el que luchó y ofrendó su vida, espera que sus restos sean respetados y depositados en el Campus de la Universidad Nacional”.

Finalmente, la última palabra la tienen los expertos forenses de Medicina Legal, quienes tendrán que confirmar dicha información tras realizar un exhaustivo análisis.

Más de Nación

EE.UU.

Alertan sobre riesgo para mascotas cerca de la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá

Menor de 10 años asesinó a un amigo después de que le ganó en los videojuegos.

Planes con niños en Bogotá: estos centros comerciales tienen los mejores parques, juegos y experiencias para disfrutar en familia

La verdadera historia tras la pelea en el vuelo de Latam por un pasajero problemático: la Policía tuvo que ingresar al avión para detener al implicado

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dio un nuevo informe a la opinión pública.

Restos del cura Camilo Torres: Medicina Legal confirma prueba clave para su identificación

Participantes del Carnaval de Barranquilla lucen disfraces satíricos de figuras políticas, una escena que se volvió viral en redes sociales durante las fiestas.

La sátira política que se coló en el Carnaval de Barranquilla y se volvió viral

Cada mes hay jornadas de esterilización gratis en algunos sectores de Bogotá.

Esterilización gratis para mascotas en Bogotá: así puede acceder a los 3.000 cupos disponibles y agendar el turno paso a paso este mes

Inundaciones por lluvias en La Gabriela, en Bello.

Aguacero en Medellín y en La Gabriela, en Bello, provoca inundaciones y caídas de árboles: este es el balance

Satena

Atlántico impulsa su conectividad aérea con nueva ruta a Riohacha en plena temporada de Carnaval

Aterriza por primera vez en Montería un avión Airbus de Avianca Cargo con 20 toneladas de ayudas humanitarias para los afectados por las inundaciones.

Histórico aterrizaje de un Airbus carguero de Avianca en Montería: llegó con 20 toneladas de ayudas para los afectados por las inundaciones

Un residente del sector logró frustrar el hurto a una vivienda.

Alertan nueva modalidad de hurto a viviendas que afecta a habitantes de Suba: video muestra cómo los ladrones hacen de las suyas

Noticias Destacadas