La complejidad de estudiar los restos del cura Camilo Torres: el genetista Juán José Yunis habló con SEMANA y pidió no repetir la historia del Palacio de Justicia

SEMANA: ¿Qué tan fácil será establecer genéticamente que los restos óseos que, supuestamente, tiene la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas son del cura Camilo Torres?

JUAN JOSÉ YUNIS: Eso dependerá mucho de las condiciones en las cuales los restos óseos fueron inicialmente inhumados y posteriormente manipulados. Según una nota periodística, los restos óseos, aparentemente, fueron tratados con formol, lo cual sería un factor que podría dificultar la obtención de ADN de calidad y cantidad que permita una identificación fehaciente. Lo segundo dependerá del cotejo con las muestras de sus familiares. Lo ideal sería familiares en primer grado. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas informó que desde hace unos años pidieron autorización al Gobierno de Cuba para exhumar los restos óseos de Isabel Restrepo Gaviria, la madre de Camilo Torres. Y que exhumaron los restos de su padre, Calixto Torres, que estaban en el Cementerio Central de Bogotá. Hay que examinar qué calidad de ADN hay en esas muestras para hacer un cotejo e informar con certeza que esos restos corresponden a los de Camilo Torres.

SEMANA: ¿Se puede decir que el cuerpo que encontró la unidad de desaparecidos el 19 de junio de 2024 en Bucaramanga es de Camilo Torres?

J.Y.: Nadie puede asegurar eso con certeza. Seguramente, podrán decir por análisis antropológico que la altura de los restos óseos encontrados era más o menos la de una persona de tal estatura, que presentan traumatismos compatibles, tal vez producidos por un combate, pero eso no es una identificación fehaciente. Lo único que permite identificar fehacientemente si son los restos de Camilo Torres son las pruebas de ADN. Además, hay que determinar si las muestras que exhumaron de los padres del cura Camilo permiten obtener ADN de calidad, porque uno no sabe. Cuando se inhuma un cuerpo en un terreno, hay condiciones de ese espacio que dificultan la obtención de ADN.

Juan José Yunis asegura que "hasta que no muestren un informe de ADN que sea contundente, no pueden aseverar absolutamente nada". Foto: Semana

SEMANA: Por ejemplo...

J.Y.: Terrenos muy ácidos y muy alcalinos. La alcalinidad tiende a degradar el ADN y dificulta la identificación. Si las muestras de los padres de Camilo Torres no permiten llevar a cabo el cotejo y no son contundentes, tendría que recurrirse a otras muestras. Ejemplo: hay que buscar la genealogía del sacerdote y ya la hice. Camilo Torres tuvo un hermano (Fernando Torres), médico, que vivió en Minneapolis y falleció, al parecer, en 2007. Esos restos óseos tendrían que analizarse. No sé si el hermano dejó descendencia. Todos los varones de un grupo familiar tienen que tener un mismo perfil genético en unos marcadores que están en el cromosoma Y; lo heredamos los hombres de nuestro padre. No sé si el hermano del cura tuvo hijos varones o no. Por otro lado, hay otro marcador genético que podría funcionar y se hereda exclusivamente por descendencia de línea materna: lo transmite la madre a sus hijos, y solo lo transmiten sus hijas a su descendencia. La madre del cura Camilo Torres tuvo dos hijos con un alemán. Y la hija de esa primera relación tuvo descendencia y hay descendientes.

SEMANA: ¿Encontró a más familia del cura Camilo?

J.Y.: No sé si puedo decirlo, porque de pronto violo la privacidad de las personas. Ya hice la tarea. Busqué en su genealogía, sé que hay descendientes por línea materna de la madre de Camilo Torres, de esa primera unión, los tengo identificados, sé cómo ubicarlos. Pero no creo que esté bien hacer público el nombre de las personas, porque no sé si quieren ser identificados como familiares. Son nietos de los medios hermanos del cura Camilo. Reitero, la unidad nacional de búsqueda de desaparecidos informó que hay varios laboratorios acreditados en el país y fuera de él determinando si realmente se tiene el ADN de Camilo Torres. Tienen que mostrar un reporte que contenga los datos y permita verificar que son los restos, y no terminemos como ocurrió con las víctimas de la toma al Palacio de Justicia: personas velando, enterrando y visitando las tumbas de sus supuestos desaparecidos y 40 años después les informaron que por error les entregaron los cuerpos.

SEMANA: Gustavo Petro dio por hecho que los restos encontrados en Bucaramanga son de Camilo Torres.

J.Y.: Reitero, hasta que no muestren un informe de ADN que sea contundente, no pueden aseverar absolutamente nada.

SEMANA: El ELN, el grupo al que perteneció Camilo Torres, informó lo mismo en un comunicado.

J.Y.: Uno puede creer lo que quiera. Si en este momento les entregan una caja con unos restos óseos y les dicen que son de Camilo Torres, pero sin un informe pericial y prueba de análisis de ADN, simplemente están haciendo un acto de fe creyendo que son.

Juan José Yunis afirma que en el informe de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas indican que todavía no tienen la certeza de que sean los restos óseos de Camilo Torres. Foto: SAMANTHA CHÁVEZ

SEMANA: ¿Se adelantaron a informar sobre un hecho que no es totalmente real?

J.Y.: En el informe de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas indican que todavía no tienen la certeza de que sean los restos óseos de Camilo Torres. Es más, dicen que falta determinar si la persona que solicitó ese cotejo, su familiar, sí autoriza o no que estos restos sean entregados. Como están diciendo que quieren hacerle un mausoleo en la Universidad Nacional, en la capilla. Hay un comunicado en la universidad en el que se lee que están adecuando un sitio para depositar los restos del cura Camilo Torres.

SEMANA: El 19 de junio de 2024 encontraron los restos óseos que, supuestamente, corresponden al cura Camilo. Vamos a completar dos años y no hay certeza. ¿Es señal de que está complicada la identificación?

J.Y.: Muy probablemente sea complicado el tema. En una muestra de restos óseos que haya sido inhumada en condiciones óptimas, se pueden conocer resultados, al menos en mi laboratorio, en siete días. No importa cuánto tiempo haya estado la persona enterrada. Si las condiciones no afectaron el ADN, si no hubo manipulación con químicos, se pueden dar resultados en una semana. En una nota periodística de un medio internacional se informó que el sepulturero del cementerio de Bucaramanga, quien indicó dónde podrían estar los restos, afirmó que el cuerpo del cura Camilo fue inhumado con formol. Eso habría dificultado el ADN. No sé si cuando enterraron al sacerdote, después del combate, aplicaron el formol. O cuando lo sacaron y lo trasladaron a otro sitio.

SEMANA: Si, finalmente, los restos óseos no tienen muestras de ADN, ¿qué ocurre?

J.Y.: Si no llegas a tener ADN, no se podrá decir con seguridad que son los restos del cura Camilo Torres. Cuando falleció, en 1966, no había cartas dentales. A nadie le guardaban registros de carta dental como ocurre ahora.

SEMANA: ¿Los resultados del Instituto Nacional de Medicina Legal sobre los supuestos restos del cura Camilo se deben cotejar con otros laboratorios?

J.Y.: Nosotros podríamos hacer el cotejo, como laboratorio acreditado que somos, para realizar este tipo de pruebas. Nos ofrecemos para hacer la verificación de los análisis de ADN en esas muestras de manera independiente a los laboratorios estatales. Lo haríamos por la trascendencia del personaje. Es muy importante saber si son realmente los restos del cura Camilo Torres. Es una figura muy importante como fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Lo que no creo que sea correcto es que terminen entregando cualquier resto óseo y que se termine teniendo un sitio de peregrinación ficticia no confiable, no probado, de unos restos que no sean los del sacerdote.

El sacerdote Camilo Torres murió el 15 de febrero de 1966 en San Vicente de Chucurí. Falleció durante su primer combate como guerrillero del ELN. Foto: ARCHIVO PARTICULAR

SEMANA: Es decir, así el Instituto de Medicina Legal informe que son los restos óseos del cura, un laboratorio privado tiene que corroborar la información.

J.Y.: Usted me preguntó y me dijo: los restos óseos los tienen en estudio desde hace dos años. Si es así, ¿por qué no hay un informe pericial? Los laboratorios que hacemos este tipo de pruebas sabemos que esto es muy fácil de cotejar viendo los informes, los cálculos probabilísticos, viendo el cotejo que se haga entre las muestras. Si ya lo tienen, deben existir las contramuestras y, así como lo hicieron para mandar las muestras a Estados Unidos, puede haber una identificación independiente dada la trascendencia histórica.

SEMANA: Usted fue profesor de la Universidad Nacional. ¿Los restos del cura Camilo deben terminar allí si se confirma que son los de él?

J.Y.: No me quiero meter en esa discusión. Los restos óseos le pertenecen a su familia y ellos determinarán en dónde querrán que se depositen. Pueden incluso pedir la cremación. Son ellos quienes toman la decisión, no el Estado ni la universidad.