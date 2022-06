“Reto a Claudia López a un debate público sobre el POT”: Miguel Uribe

Continúan los enfrentamientos entre el senador electo del Centro Democrático, Miguel Uribe; y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; luego de la decisión del Juzgado Quinto Municipal Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá de suspender de manera provisional el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la capital del país.

La demanda fue interpuesta por Miguel Uribe, quien calificó de ilegal e inconveniente el POT que López expidió por decreto en diciembre pasado.

“La Justicia nos dio la razón. Como lo advertí, la estrategia de la administración para promover una avalancha de recusaciones en los concejales y de desviar y distraer el debate de fondo para autohabilitarse, para expedirlo por decreto, no les funcionó”, precisó Uribe cuando se dio a conocer el fallo en la noche del martes.

Ya en la mañana de este miércoles 15 de junio, la alcaldesa López se despachó en contra de Miguel Uribe asegurando que es un “politiquero, uribista y peñalosista” y le recordó que quedó de último en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá en el 2019.

“En lo jurídico, lo que hay es una mala interpretación de los términos perentorios que establece la ley para que se aprueben los POT en los concejos. Y en lo político, el hoy electo senador Miguel Uribe, el peñalosismo y el uribismo sistemáticamente han tratado de impedir el POT”, dijo la mandataria en un pronunciamiento a medios.

A renglón seguido, la burgomaestre señaló: “Esta demanda no la puso un experto, ni un urbanista, la puso un politiquero uribista y peñalosista que ha sido derrotado en las urnas”.

Posteriormente, en una entrevista con Blu Radio, la alcaldesa López siguió criticando al senador electo y de paso, se despachó en contra del uribismo.

“Esta demanda la está poniendo el exsecretario de Gobierno de Enrique Peñalosa, el hoy senador uribista, el mismo candidato que perdió las elecciones a la Alcaldía y quedó de último en 2019. Esta es la defensa siempre de estos politiqueros tratando de impedir que Bogotá tenga unas normas que le aseguren vivienda digna a los bogotanos. Este país está harto de la politiquería del uribismo”, dijo de forma tajante la alcaldesa López.

“¿Qué parte de que estamos hartos de ustedes, señores del uribismo, no han entendido? De que ni hacen ni dejan hacer, de que no dejan hacer justicia social, de que no dejan generar empleo, de que no dejan generar educación, de que no dejan generar vivienda digna, esa es la discusión política”, complementó la mandataria.

Y puntualizó: “el peñalosismo y el uribismo son un peligro para Colombia y Bogotá, por eso es que los hemos derrotado”. “Esa politiquería perdió en las urnas, perdió en Bogotá, perdió en Colombia y quieren seguir imponiéndole su visión vetusta, politiquera, injusta”.

Pues bien, después de todos estos ataques, inicialmente Miguel Uribe respondió a través de su cuenta de Twitter que “corrupta es la persona que pretende incumplir la norma, no quienes queremos hacer que se cumpla. Usted está acostumbrada a la soberbia, a la arrogancia, pero hoy más que nuca tenemos que defender la democracia que tenemos y que está en riesgo por cuenta de políticos como usted”.

El exsecretario cuestionó a López por desviar el debate técnico del POT a una conversación política, “recurriendo a acusaciones personales y falsas que no son justificables. Es Claudia López la que ha hecho política acostumbrada a denigrar del otro, a calumniar”.

Y ahora último, después de su defensa frente a los improperios de López, Miguel Uribe retó a la alcaldesa a un debate público sobre el POT.

“Ante su mentira, su excesivo ego y su incapacidad, reto a Claudia López a un debate público sobre el Plan de Ordenamiento Territorial para que los bogotanos sepan la verdad y saquen sus propias conclusiones”, escribió Uribe.

Ante su mentira, su excesivo ego y su incapacidad, reto a Claudia López a un debate público sobre el Plan de Ordenamiento Territorial para que los bogotanos sepan la verdad y saquen sus propias conclusiones. — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) June 15, 2022

De momento, la alcaldesa Claudia López no ha respondido a la solicitud de Miguel Uribe de adelantar un debate público sobre el POT.