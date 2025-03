Fiscalía: 4.000 cargos en la entidad salen a concurso, entre ellos 1.550 de fiscales. Los detalles de la historia aquí

La exfiscal Viviane Morales cuenta que, aunque se han realizado algunos intentos de hacer el concurso, la realidad es que en la entidad no más del 40% de funcionarios están allí por carrera. Y explica que lo que se ha hecho es nombrar a los funcionarios por provisionalidad. “Apenas se presente el concurso, la provisionalidad se acabaría”, aclara la exfuncionaria. Morales asegura que si el proceso está bien hecho, el concurso limitará, para bien, el poder de cualquier persona que ejerza el cargo de fiscal general y garantizará la independencia de los fiscales que entren a la carrera.

Los 4.000 puestos

También hay puestos que no implican ser fiscal, pero que son atractivos, como los asistentes de fiscales y los profesionales especializados. Y algunos más administrativos, como secretarios, auxiliares y conductores. Todos estos cargos están disponibles en todo el país.

El concurso genera resistencia en el sindicato de la entidad, que en el pasado se ha opuesto a este argumentando que no existen las condiciones técnicas para realizarlo. Y se anticipa que, al igual que ha sucedido en el pasado, implicará una ola de tutelas y recursos.

La provisionalidad y las trabas al concurso

La historia del concurso ha estado llena de vericuetos jurídicos. Cuando se necesitó aumentar la planta se realizaron varios concursos desde el año 2006, pero frente a ellos se presentaron numerosas demandas por parte de quienes no habían obtenido el puntaje suficiente para ser incluidos en las listas de elegibles . Al mismo tiempo, se presentó la vinculación de numerosos funcionarios en provisionalidad, muchos de los cuales estaban en situaciones especiales como ser mujeres cabeza de familia o prepensionados, lo cual dificultó el nombramiento de quienes habían ganado el concurso.

Lo más complejo fue que era mucho mayor el número de personas que quedaron en la lista de elegibles que los cargos disponibles, por lo cual se presentaron numerosas demandas y tutelas por parte de quienes estaban en esos listados, pero no eran nombrados todavía porque había muchas personas especiales en situación de provisionalidad y quienes llevaban años en la Fiscalía y no querían ser retirados de sus cargos. Finalmente, la Corte Constitucional emitió la Sentencia C - 446 de 2011, en la cual tomó la situación salomónica de ordenar el nombramiento gradual de quienes habían quedado en las listas de elegibles, pero también dar una protección del derecho de los provisionales que tuvieran una de tres condiciones: i) ser madres o padres cabeza de familia; ii) ser personas próximas a pensionarse, entiéndase a quienes para el 24 de noviembre de 2008 -fecha en que se expidió el Acuerdo 007 de 2008- les faltaren tres años o menos para cumplir los requisitos para obtener la respectiva pensión; y iii) estar en situación de discapacidad, como una medida de acción afirmativa, por ser todos ellos sujetos de especial protección.