Ricardo Bonilla denuncia injerencias de Ricardo Roa y Nicolás Alcocer en la hidroeléctrica de Urrá. Estos son los detalles

Benavides señaló del ministro Bonilla: “[Él] sabía todo, absolutamente todo. [Yo] necesitaba autorización, todo necesitaba que él supiera, yo no lo hacía sola”. Y fue más allá en su declaración: “Él me usó, él me usó, por el hecho de ser el ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar; él solo necesitaba sacar esto”.