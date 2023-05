El fiscal Barbosa le reiteró al mandatario que él no era su jefe.

Rifirrafe | El fiscal Francisco Barbosa le respondió a Gustavo Petro sobre jóvenes de la primera línea: “La Fiscalía no tiene nada que ver con la liberación”

Sigue el rifirrafe entre el presidente, Gustavo Petro, y el fiscal general, Francisco Barbosa, siendo cada vez más notorias sus discrepancias. Uno de los temas que ha centrado los choques entre ambos, durante meses, alude a los denominados jóvenes de la primera línea.

“El presidente como cree que es el fiscal general de la nación, entonces estamos aquí en un problema de fondo. Él no hace parte de la rama judicial. ¿Cómo hacemos para entender?, ¿cómo hacemos para explicarle que, primero no es mi jefe, y segundo: él no es la Fiscalía ni los jueces?”, señaló.

Fiscalía General de la Nación Fiscal Francisco Barbosa - Foto: Oficina de Divulgacion y Prensa - Fiscalia General de la Nacion / Andres David Sandoval Suarez

Barbosa recalcó que los jueces en Colombia ejercen de autonomía. “La Fiscalía no tiene nada que ver con la liberación de los llamados jóvenes de la primera línea. Es ante jueces de la república que se presenta la solicitud” y estos “cuando llegan ante un juez de control de garantía miran su código y verifican si hay alguna condición o razón para poder ordenar la libertad de esas personas. Si no la encuentran niegan la salida, la libertad”.

La respuesta de Barbosa llega, luego de que más temprano el presidente Petro reconociera el fracaso en su plan para liberar a estos jóvenes, mismos que ha defendido. Durante su intervención en el Consejo Nacional celebrado en San Andrés expuso su cuestionamiento sobre la iniciativa que ha generado opiniones encontradas entre diferentes sectores.

“Se vengó el Estado en ellos, la Fiscalía los trató de terroristas, generó una comunicación en el conjunto de los fiscales de todo el país, que cuando llegaba un caso de estos jóvenes, ya el fiscal del caso estaba diciendo terrorismo y siguen en la cárcel”, afirmó el jefe de Estado.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro. - Foto: juan carlos sierra-semana

En ese mismo sentido el mandatario agregó: “Nosotros intentamos una salida que fracasó por la misma Fiscalía y la Procuraduría. Eso es un mensaje de la oligarquía colombiana. Jóvenes ustedes no se muevan, no protesten, porque miren lo que les va a pasar”.

Sus palabras llegaron a propósito de una defensa que hizo para que, en general, los jóvenes tengan más herramientas de participación.

Durante su discurso en la sesión del Consejo Nacional de Juventud, desarrollada en San Andrés, el Presidente @petrogustavo hizo una reflexión sobre la importancia de que se le brinde poder a los y las jóvenes para que tengan mucha más participación y ejerzan su derecho al voto. pic.twitter.com/cGAOqfqH3u — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 27, 2023

Una discusión que sigue ‘encendida’

A finales del año pasado las discrepancias ya estaban tomando lugar cuando quien encabeza el ente acusador fue claro en que aquellas personas condenadas y acusadas de delitos graves no podrían tener el beneficio de gestores de paz. En diciembre tanto Barbosa como Petro tuvieron una reunión de alto nivel en la cual se pusieron de manifiesto los límites respecto a la posibilidad de excarcelaciones.

En ese momento, nuevamente Barbosa puso la decisión final en manos de los jueces de la república. “Primero la función de la Fiscalía General de la Nación es una función que tomó todas las decisiones que se tomaron y que se tomaron con fundamento en la Constitución y la ley; y son los jueces quienes otorgaron las medidas de aseguramiento determinadas por la Fiscalía, para nosotros existen unos límites”.

En diciembre de 2022 el presidente Petro y el fiscal Barbosa tuvieron una reunión de alto nivel con este tema central: los jóvenes de la primera línea. - Foto: Getty Images

También hizo nuevamente hincapié en que había estado “diciendo que personas condenadas, personas que cometieron delitos graves o que tuvieron que ver con episodios de violencia, homicidios, secuestros y torturas, son personas que no podrían estar vinculadas como voceros”, apuntó antes de añadir: “da muchísima tranquilidad de que sean los jueces en el marco de su autonomía y de los casos concretos quienes tomen las decisiones que van hacer sugeridas por el comité intersectorial que se creó con el decreto 2422″.

Este rifirrafe tiene lugar en medio de diferencias sobre un asunto también de jerarquía en el cual el presidente Petro sostiene que, al ser jefe de Estado, es jefe del fiscal. Este, por su parte, insiste en la separación de poderes y rechaza la afirmación del mandatario.