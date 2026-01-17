Nación

Rinden homenaje a los 22 cadetes víctimas del atentado terrorista de ELN contra la Escuela General Santander en 2019

Gracias a la Ley 2483 de 2025, se rinden honores y se confiere el ascenso póstumo a estos subtenientes que perdieron la vida en medio del hecho terrorista.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
18 de enero de 2026, 1:50 a. m.
Homenaje en memoria de los 22 cadetes víctimas del ataque a la escuela de Policía General Santander en 2019.
Homenaje en memoria de los 22 cadetes víctimas del ataque a la escuela de Policía General Santander en 2019. Foto: MinDefensa

El 17 de enero de 2019 quedará en la memoria de Colombia el vil atentado terrorista perpetrado por el grupo criminal del ELN, que apagó la vida de 22 jóvenes en la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá.

Este sábado, cuando se cumple el séptimo aniversarios de su asesinato, el Ministerio de Defensa rindió un sentido homenaje en memoria de estas personas que se estaban formando para servir a los colombianos.

Atentado terrorista en la Escuela General Santander: familiares denuncian impunidad en el caso tras cinco años del brutal ataque del ELN

Durante el acto conmemorativo se realizó una eucaristía con la presencia del viceministro de Defensa, Javier Andrés Baquero; el director de la Policía Nacional; general William Rincón; la secretaria de Gabinete del Ministerio, Alexandra González; oficiales y suboficiales, y las familias de los jóvenes.

“Esta no es una formalidad, es un acto de justicia simbólica y material, y ha sido un logro de ustedes como familiares. Hace unos años nos reunimos aquí, asumimos unos compromisos y hoy honramos la palabra”, señaló González al referirse a la Ley 2483 de 2025.

Bogotá

Grave incendio en edificio de cinco pisos en la Caracas con calle 22 de Bogotá: llamas generaron pánico y afectaron TransMilenio

Nación

Dura condena contra alias 5-7, cabecilla del Clan del Golfo: aceptó ordenar 30 homicidios en diferentes departamentos

Nación

Congresista del Pacto Histórico pidió abrir investigación a 17 gobernadores que no aplicaron decreto de emergencia

Vehículos

Ojo porque vuelve el pico y placa en Medellín: conozca cómo será la rotación este lunes, 19 de enero, y en cuánto quedó la multa

Nación

Flip advierte sobre nuevo caso de acoso judicial contra la periodista Lorena Beltrán

Bogotá

Mamá de Juan Carlos Suárez, señalado asesino, le envió mensaje a la familia de Jaime Esteban Moreno: “Fue una tragedia para todos”

Nación

Convocan manifestaciones en defensa del salario mínimo 2026: fecha, hora y puntos de concentración

Bogotá

Habla policía que aparece como dueño de moto involucrada en robo y accidente que dejó tres muertos en Bogotá: contó la verdad

Nación

Empresario costarricense acusado de millonaria estafa se ocultaba en Bogotá: así fue su captura

Confidenciales

El cónclave de MinDefensa con los altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía para la recta final del Gobierno Petro

La ceremonia de ascenso póstumo se realizó en el campo de paradas, donde las familias de los 22 cadetes recibieron una medalla de reconocimiento y una placa simbólica por el calor de los hombres y mujeres que fallecieron.

Homenaje en memoria de los 22 cadetes víctimas del ataque a la escuela de Policía General Santander en 2019.
Homenaje en memoria de los 22 cadetes víctimas del ataque a la escuela de Policía General Santander en 2019. Foto: MinDefensa

“Honor eterno a nuestros cadetes, héroes que dieron su vida por la patria. Ascienden de manera póstuma, llevando en lo más alto la dignidad de Colombia”, reza la placa simbólica entregada a los familiares.

El viceministro Baquero agradeció a los uniformados de la Policía Nacional por su labor diaria e hizo un llamado a las familias de las víctimas, quienes ascendieron al grado de tenientes.

Siéntanse orgullosos de estos héroes de la patria, no solo sus nombres quedan marcados en nuestros corazones, sino en la historia de un país”, destacó el viceministro de Defensa durante su intervención.

Por graves omisiones, condenan a la Nación por el atentado terrorista del ELN en la Escuela de Cadetes General Santander

El director de la Policía, general William Rincón, hizo un llamado a que se acabe este tipo de violencias y afirmó que seguirán “trabajando por la seguridad y convivencia de los colombianos”.

Durante el evento también se realizó una ofrenda floral, con la cual se conmemoró el Día del Estudiante Policial y la pascua eterna de quienes ascendieron a tenientes de la Policía Nacional.

Más de Nación

Homenaje en memoria de los 22 cadetes víctimas del ataque a la escuela de Policía General Santander en 2019.

Rinden homenaje a los 22 cadetes víctimas del atentado terrorista de ELN contra la Escuela General Santander en 2019

Este era el panorama del incendio registrado en la tarde de este sábado.

Grave incendio en edificio de cinco pisos en la Caracas con calle 22 de Bogotá: llamas generaron pánico y afectaron TransMilenio

Alias 5-7 en el momento en el que fue capturado por la Policía.

Dura condena contra alias 5-7, cabecilla del Clan del Golfo: aceptó ordenar 30 homicidios en diferentes departamentos

Alejandro Ocampo Congresista

Congresista del Pacto Histórico pidió abrir investigación a 17 gobernadores que no aplicaron decreto de emergencia

Vigilancia del pico y placa en Medellín.

Ojo porque vuelve el pico y placa en Medellín: conozca cómo será la rotación este lunes, 19 de enero, y en cuánto quedó la multa

Periodista Lorena Beltrán.

Flip advierte sobre nuevo caso de acoso judicial contra la periodista Lorena Beltrán

Nancy Ortiz y su hijo Juan Carlos Suárez.

Mamá de Juan Carlos Suárez, señalado asesino, le envió mensaje a la familia de Jaime Esteban Moreno: “Fue una tragedia para todos”

Concentración por la soberanía y la democracia liderada por el presidente Petro, en la Plaza de Bolívar.

Convocan manifestaciones en defensa del salario mínimo 2026: fecha, hora y puntos de concentración

El momento en el que la moto huyó del sitio y el accidente que se desencadenó después.

Habla policía que aparece como dueño de moto involucrada en robo y accidente que dejó tres muertos en Bogotá: contó la verdad

Durante la primera quincena de 2026 se registraron lluvias superiores a lo normal en todo el país, pese a tratarse de una temporada seca.

¿Seguirán las lluvias? Ideam revela cómo estará el clima en Colombia durante lo que resta de enero: esto dice el pronóstico

Noticias Destacadas