El 17 de enero de 2019 quedará en la memoria de Colombia el vil atentado terrorista perpetrado por el grupo criminal del ELN, que apagó la vida de 22 jóvenes en la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá.

Este sábado, cuando se cumple el séptimo aniversarios de su asesinato, el Ministerio de Defensa rindió un sentido homenaje en memoria de estas personas que se estaban formando para servir a los colombianos.

Durante el acto conmemorativo se realizó una eucaristía con la presencia del viceministro de Defensa, Javier Andrés Baquero; el director de la Policía Nacional; general William Rincón; la secretaria de Gabinete del Ministerio, Alexandra González; oficiales y suboficiales, y las familias de los jóvenes.

“Esta no es una formalidad, es un acto de justicia simbólica y material, y ha sido un logro de ustedes como familiares. Hace unos años nos reunimos aquí, asumimos unos compromisos y hoy honramos la palabra”, señaló González al referirse a la Ley 2483 de 2025.

La ceremonia de ascenso póstumo se realizó en el campo de paradas, donde las familias de los 22 cadetes recibieron una medalla de reconocimiento y una placa simbólica por el calor de los hombres y mujeres que fallecieron.

Homenaje en memoria de los 22 cadetes víctimas del ataque a la escuela de Policía General Santander en 2019. Foto: MinDefensa

“Honor eterno a nuestros cadetes, héroes que dieron su vida por la patria. Ascienden de manera póstuma, llevando en lo más alto la dignidad de Colombia”, reza la placa simbólica entregada a los familiares.

El viceministro Baquero agradeció a los uniformados de la Policía Nacional por su labor diaria e hizo un llamado a las familias de las víctimas, quienes ascendieron al grado de tenientes.

“Siéntanse orgullosos de estos héroes de la patria, no solo sus nombres quedan marcados en nuestros corazones, sino en la historia de un país”, destacó el viceministro de Defensa durante su intervención.

El director de la Policía, general William Rincón, hizo un llamado a que se acabe este tipo de violencias y afirmó que seguirán “trabajando por la seguridad y convivencia de los colombianos”.

Durante el evento también se realizó una ofrenda floral, con la cual se conmemoró el Día del Estudiante Policial y la pascua eterna de quienes ascendieron a tenientes de la Policía Nacional.