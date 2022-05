Rodolfo Hernández promete “sacar” a los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol

En los últimos días el candidato de presidencial Rodolfo Hernández ha vuelto a retomar la fuerza en busca ganar votos para las votaciones del próximo 29 de mayo. Y luego de que las últimas encuestas, lo mostraran como el tercer candidato en opción de voto, el exalcalde de Bucaramanga se ha mostrado mucho más activo y participativo en temas de interés general.

Así fue como en una entrevista el candidato decidió hablar de fútbol, donde en primer lugar lamentó profundamente que la selección Colombia no haya podido clasificar a la copa del mundo que se jugará a final de año en Catar. Pero, además, Hernández tiró varias ‘puyas’ contra los dirigentes actuales del fútbol colombiano.

En su particular estilo, el candidato se refirió a los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol a los cuales culpó de la eliminación de Colombia del próximo mundial. Por lo que afirmó que, como presidente del país, buscaría la manera de cambiar los dirigentes de la Federación, ya que considera que su manejo ha sido tan desordenado, como el del país, por lo que dijo que a la selección la tienen hecha un “circo”.

“Que escuchen los colombianos. La Selección Colombia venía jugando muy bien con Pékerman. Dos asistencias al Mundial. Lo que funciona no se toca. Se analiza, se mejora, pero no se toca. Lo que hacen los políticos cuando llegan a una presidencia. Sacan a toda la gente que había y entre esa gente había alguna muy buena. Lo que importa es meter la trinca de ellos. Los resultados son el doble de burocracia, doble de gasto y la atención del ciudadano es pésima. Una cochinada”, manifestó el candidato con su auténtico estilo.

Sin embargo, Hernández fue sincero al decir que no sabe cómo funcionan los estatutos del fútbol colombiano, por lo que no sabe cuál es el proceso a seguir para cambiar de dirigentes. Pero de todas maneras se comprometió a encontrar la manera de limpiar el fútbol colombiano, ya que es un tema de interés general y no privado como dicen varios dirigentes.

“No tengo ni idea de cómo estarán los estatutos para modificarlos. Y poder entrar a opinar. Pero la selección la llevamos todos en el corazón y es de todos. Voy a averiguar qué hay que hacer para sacar a estos dirigentes que desbaratan lo bueno y se ponen a traicionar los intereses de la hinchada”, comentó el candidato presidencial.

Rodolfo le sigue ‘coqueteando’ a Sergio Fajardo

El candidato presidencial no se da por vencido en hacer una alianza con Sergio Fajardo, que le permita competir contra Federico Gutiérrez y enfrentarse a Gustavo Petro, en una eventual segunda vuelta.

Aunque Fajardo cerró el viernes pasado la posibilidad de hacer acuerdos antes de la primera vuelta presidencial, y en la coalición Centro Esperanza tienen claro que el matemático antioqueño se medirá en las urnas del 29 de mayo, Hernández le lanzó este lunes un nuevo coqueteo.

“Ojalá encuentren a alguien que los mire como me mira el doctor Sergio Fajardo”, escribió Hernández en su cuenta personal de Twitter. El mensaje lo acompañó con una fotografía en la que el antioqueño lo observa fijamente y, a su vez, sonríe.

En realidad, la relación de Hernández con Fajardo siempre ha transitado por el respeto y la admiración. En 2015, por ejemplo, el ingeniero publicó una fotografía en su Instagram al lado del matemático y mostró su admiración por su trabajo desarrollado en la Gobernación de Antioquia.

Ojalá encuentren a alguien que los mire como me mira el doctor @sergio_fajardo 😁 #RodolfoPresidente pic.twitter.com/IEOHcV4XJd — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 9, 2022

Hoy, ese respeto quiere verlo traducido en un respaldo presidencial. Hernández sabe que él, quien transita entre el 10 y 14 % en la intención de voto, no tiene la fuerza electoral suficiente para alcanzar a Federico Gutiérrez, quien ha venido sumando respaldos del Partido Liberal, La U, el Mira, Cambio Radical y Centro Democrático.