“Dijeron que usted ya no fue”: Fico comparte a Rodolfo Hernández mensaje del petrismo

La ruta política de los candidatos a la presidencia cada vez se hace menos larga, pues el próximo domingo 29 de mayo son las elecciones. Y en mira de convertirse en la persona que lidere a Colombia, hubo un nuevo debate en el que Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández hicieron presencia.

El encuentro tenia como tema central una conversación en relación con el cuidado y la preservación del medio ambiente, pero en una de las intervenciones el candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, trajo a colación unas palabras de Isabel Cristina Zuleta, senadora electa por el Pacto Histórico, donde a través de una pieza de video apareció declarando una que otra posición sobre el candidato de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo.

Debido a los señalamientos, Gutiérrez quiso hablar en el debate de Noticias Caracol.

“Sergio y yo vimos a esta señora Zuleta diciendo: ‘A Sergio ya lo acabamos’. Tengo solidaridad con Sergio porque no puedo dejar pasar que el sector que no vino (Pacto Histórico) diga que ya acabamos con uno y vamos por orto, que es por mí”, ratificó Fico.

Se esperaba que Fajardo se manifestará sobre el tema, pero en el encuentro, quien se expresó fue el candidato Rodolfo Hernández, que se sintió apartado de la charla y preguntó: “¿y a mí para cuándo me dejan?”.

En vista de la pregunta, Federico Gutiérrez volvió a manifestarse y dijo: “de usted dijeron que no lo iban a tocar porque usted ya no fue”, señaló.

El comentario fue tomado de una manera graciosa y sin otra devolución. Entre tanto, el candidato del Equipo por Colombia también dio un mensaje directo hacia Gustavo Petro: “no más odios, no más ataques, no más guerra sucia. Ese señor no vino, fue por eso y no se ha pronunciado sobre esos ataques que le hicieron a Sergio y que me anunciaron a mí”, sostuvo Gutiérrez.

Por otro lado, en estos días, el candidato presidencial de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, ha realizado constantes denuncias sobre las presiones que estarían haciendo grupos al margen de la ley para obligar a la ciudadanía a que respalde la aspiración de Gustavo Petro.

Esta vez, el domingo 8 de mayo, Gutiérrez lanzó graves acusaciones en su cuenta de Twitter en la que aseguró que “la confesión es clara y concreta, ahora van por mí. Y lo más grave no solo es el daño moral, lo más peligroso son sus aliados criminales que nos quieren muertos”.

“Seguiré en las calles de nuestra Colombia, porque nos merecemos un mejor futuro. Un cambio para mejorar”, agregó el candidato.

La confesión es clara y concreta, ahora van por mí.

Y lo más grave no sólo es el daño moral, lo más peligroso son sus aliados criminales que nos quieren muertos.

Así mismo, Gutiérrez criticó que otros aspirantes presidenciales no están pensando en el avance real de Colombia.

“Qué tristeza saber que el plan del otro candidato y de sus más cercanos colaboradores (as), es ‘destruir’ a sus contrincantes políticos y no pensar cómo avanza realmente Colombia. No les importa la superación de la pobreza. Solo quieren el poder para vengarse. Puro odio”, afirmó en su cuenta de Twitter.

Además, se han generado todo tipo de reacciones respecto al video de la senadora Isabel Cristina Zuleta, la mujer que apareció en un conversatorio ante un grupo cerrado de personas y que contó cómo presuntamente se debilitó políticamente al candidato de la Coalición de la Esperanza, Sergio Fajardo.