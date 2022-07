Rodolfo Hernández reaparece para explicar su abrazo con Petro

El excandidato presidencial Rodolfo Hernández hizo un Facebook Live para explicar su foto con el presidente electo Gustavo Petro. “Él nos llamó en un edificio que era una apartahotel, nos pusimos a esperar y Petro llegó y me dijo que quería darme un abrazo con el fin de decirme: ‘perdóneme todo lo que lo lastimé'. Yo no creo que eso tenga nada de malo”, aseguró.

“Yo no soy malicioso, pues yo lo abracé y me pidió perdón por todo lo que me dijo en campaña”, agregó. Luego, dijo, hablaron de cómo contrarrestar la corrupción en el gobierno del hoy senador Gustavo Petro. “El compromiso de él es atacar a fondo la corrupción. Yo quiero que apelemos a la memoria: recuerden que el equipo de comunicaciones dijo que yo le había quitado la bandera anticorrupción. Nosotros no le quitamos nada”, agregó.

“Como tengo una sillita que me dieron en el Senado, vamos a poner en evidencia cómo están robando, tengan confianza, toca construir la prueba a partir del 20 de julio. En el Senado la voz para representarlos a ustedes, la lucha contra la corrupción, no se ha trancado. Espero que todo salga bien por el bien de todos los colombianos”, agregó el excandidato Rodolfo Hernández.

La intervención completa del ingeniero Rodolfo Hernández:

El excandidato tuvo un tono de reconciliación y les recordó a los colombianos que Petro ganó y es hora de pasar la página. Además, dijo, con su no oposición radical, sin un día de gobierno Petro, evitó polarizar aún más al país. “Lo que se incumpla lo sacamos en el Senado. Con pruebas que radicaremos en Contraloría, Fiscalía. Vamos a trabajar fuerte”, aseguró.

“¿Cuál es la herencia de Duque?”, agregó Hernández para luego cuestionar varias políticas del presidente Iván Duque. “Echan la mugre debajo de la alfombra y nos van a dejar ese mugre para que nosotros lo recojamos. La verdad fue desastroso”, aseveró. “Vamos a dejar en evidencia cómo dejaron esas finanzas públicas. Mucha politiquería, dejó leyes sin expedir por personas que no querían que les cambiaran esas leyes. Eso hay que decirlo de frente”, agregó.

Hernández agregó que trabajará en la consolidación de la denominada Liga Anticorrupción, con su personería jurídica, para participar en las elecciones a alcaldes y gobernadores de 2023. Por eso, instó a posibles candidatos a enviarle su hoja de vida para ir armando un proyecto político sólido. Aunque millones de los que votaron por Rodolfo Hernández pensaron que lideraría la oposición en la curul que otorga el Estatuto de la Oposición, el ingeniero sorprendió al afirmar que asumiría como senador, pero que no iría en contravía del nuevo presidente de Colombia.

El abrazo entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. - Foto: Prensa Rodolfo Hernández

Por esa razón, Hernández volvió a sorprender a quienes lo respaldaron en las urnas con unas imágenes que publicó en sus redes sociales, donde aparece junto con Petro y afirmando que “empezó el cambio”. El encuentro se adelantó este martes (28 de junio) en el norte de Bogotá, y aunque no hay muchos detalles sobre el mismo, lo cierto es que se concretó una cita que se estaba programando desde la semana pasada.

Por su parte, Petro también publicó la misma fotografía en su cuenta de Twitter, afirmando que se necesitaba un “acuerdo nacional” y resaltó que en reuniones como las que gestó con Hernández ya estaba comenzado el “cambio”.

Hernández, en su transmisión, dijo que invitará a Petro a Bucaramanga y a la región de Santander para que atienda solicitudes específicas de la población. “Vamos a ver cómo activamos eso, ser concretos en la pedida, no pedir 300 que no hacen ninguna. En Colombia se puede hacer un plan general de saneamiento básico”, dijo, para luego hablar de asuntos de su región.