Rodolfo Palomino seguirá en la cárcel mientras la Corte Suprema estudia tutela que busca su libertad

El exdirector de la Policía Nacional radicó un recurso contra la Sala de Primera Instancia luego de que lo envió a la cárcel el año pasado.

Redacción Semana
15 de enero de 2026, 12:49 p. m.
El exdirector de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Palomino fue condenado a siete años de prisión. Foto: COLPRENSA

La Corte Suprema de Justicia le puso fin al conflicto que existía entre la Sala de Casación Civil y la Sala de Casación Penal sobre una tutela que radicó el general (r), Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía, quien puso una tutela contra la Sala de Primera Instancia tras ser enviado a la cárcel por interferir en la captura del influyente empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo.

