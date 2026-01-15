Rodolfo Palomino seguirá en la cárcel mientras la Corte Suprema estudia tutela que busca su libertad

La Corte Suprema de Justicia le puso fin al conflicto que existía entre la Sala de Casación Civil y la Sala de Casación Penal sobre una tutela que radicó el general (r), Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía, quien puso una tutela contra la Sala de Primera Instancia tras ser enviado a la cárcel por interferir en la captura del influyente empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo.