Roy Barreras volvió a ingresar a la clínica por su tratamiento contra el cáncer, ¿cómo está su salud?

La mañana de este jueves el presidente del Senado, Roy Barreras, publicó una fotografía en sus redes sociales, en la que llevaba en su brazo una bata de paciente, y con ella anunciaba que volvería ingresar a la clínica para realizarse unos exámenes médicos correspondientes al tratamiento que viene adelantando en su lucha contra el cáncer.

Cabe recordar que a finales de 2022, en entrevista con SEMANA narró cómo le hace frente a la enfermedad, como también a sus temores: “Le tengo mucho miedo al dolor”.

El cáncer es un diagnóstico temible. Pero cuando Roy Barreras lo recibió, hubo una noticia que le alegró el alma. Ese mismo día, decidió llamar a su hija, que es médica neuróloga en el famoso hospital Johns Hopkins.

“Cuando le timbré, me contestó y me dijo: ‘Padre, te iba a llamar porque te tengo una noticia, estoy embarazadita’”, relató. “Con esa noticia tan maravillosa de que iba a tener una nieta, no pude contarle la mala noticia del cáncer hasta el otro día. La alegría de saber que me llega una nieta, que es un sinónimo de vida, alivió tremendamente la preocupación del primer día”, contó.

Barreras siempre ha mostrado una actitud positiva frente a la lucha de esta enfermedad, por eso, en su más reciente publicación les contó a los colombianos que la entrada a la clínica no es más que para chequeos: “Ingreso a la clínica a esta hora a chequeo de rutina endoscópica y biopsias de control como parte del protocolo de tratamiento. Vamos bien!”.

En la imagen está sonriente y con su dedo pulgar arriba en señal de que todo está bien. Es de resaltar que durante la entrevista a este medio el político del Pacto Histórico señaló cómo ha logrado mantener la calma, en medio de sus procedimientos médicos.

“Tengo dos bendiciones: la fe que me impide temerle a la muerte, porque la muerte es, en la opinión de quienes somos creyentes, un paso hacia la eternidad. Además, la certeza, desde Epicuro de Samos, de que la muerte es un problema de los que se quedan y la vida es un problema de uno y hay que vivirla. Mi compromiso con el cambio, con el presidente Petro y la agenda legislativa es lo que me estimula”, dijo.

Narró también su rutina para enfrentar la enfermedad: “Salgo a las 5:30 a. m. hacia la Fundación Santa Fe a hacerme quimioterapia o radioterapia. La mayoría de las veces logro estar en el Congreso a las 8:00 a. m., atendiendo mi agenda legislativa. Gracias a los médicos, a las enfermeras que me atienden todos los días, que me aplican los medicamentos necesarios, los paliativos para los síntomas, los sueros de hidratación, aquí voy”.

Es de resaltar que Roy Barreras, en medio de la enfermedad, también ha dado fuertes peleas para lograr una reforma a la salud, según él, más equilibrada, tanto así que ha cuestionado la manera en la que la ministra Carlina Corcho defiende sus ideas. Además, calificó a la funcionaria como “arrogante”, “activista” y “radical” y se mostró “muy preocupado” por la reforma a la salud, una vez la leyó reafirmó su postura de que Corcho desde el Ministerio de Salud está obrando mal, pues considera que es arrogante y eso le puede causar daño a todo el país. Según él, Corcho tiene una desafortunada característica que no es buena y no es justa en ningún ministro, la arrogancia, pues está rompiendo así el dialogo e imponiendo sus decisiones.