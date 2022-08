Embajador ruso ofrece apoyo militar y técnico de su país a Colombia

Luego del inicio de un nuevo período presidencial que trajo muchos cambios en el país, quedaron varias preguntas pendientes del pasado gobierno de Iván Duque, uno de ellos es el tema de las relaciones internacionales, específicamente con Rusia, el país que invadió Ucrania desde el 24 de marzo de este año.

Al respecto, Nikolái Tavdumadze, embajador de ese país en Colombia, expresó en diálogo con Noticias RCN, que la relación entre ambos países, específicamente con Iván Duque, nunca fue próspera: “Lamentablemente, la situación no se desarrolló como quisiéramos. Con todo tipo de acusación en dirección de Rusia: de espionajes, de una potencial injerencia en asuntos internos de Colombia… Para nosotros fue una desilusión”.

Asimismo, el embajador contestó ante la pregunta de la periodista en cuanto a “las acusaciones que hizo el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, de una presunta asistencia técnica de Rusia en la frontera con Colombia”, que dichas afirmaciones eran “infundadas. No tenían una sustancia real, porque lo que hacían nuestros especialistas era acompañar los contratos bilaterales con el gobierno de Venezuela”.

Además de ello, Tavdumadze fue cuestionado sobre un interés real de Rusia “en asistir técnicamente a Venezuela y ayudarla a combatir los grupos terroristas colombianos asentados en ese territorio”. Ante lo cual dijo que “en realidad, Rusia firmó contratos con el gobierno venezolano, entregando los equipos que ellos necesitaban”.

Posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Ellos necesitaban esos equipos, con motivo de la protección contra grupos terroristas, sí, aunque hay que buscar la solución de realizar los acuerdos de paz de 2016. No teníamos interés particular en rearmar Venezuela, porque, como dije, estamos abiertos a cooperar también con Colombia en lo que necesite en el campo militar y técnico”, agregó el embajador.

Entre tanto, se mencionó que dicho medio tenía información sobre “radares rusos en la frontera con Venezuela que estarían espiando a Colombia”, por lo que el diplomático aseguró que “esos radares pueden ser para proteger de una incursión extranjera. Ustedes aquí tienen diversas bases militares, donde están presentes también militares extranjeros con equipamientos. Así que las preocupaciones del gobierno de Venezuela son justificadas”.

☝️ Esperamos q la solución civilizada y pacífica de los problemas en las relaciones entre Venezuela 🇻🇪 y Colombia 🇨🇴 contribuya a su normalización, así como repercuta positivamente en el desarrollo estable y próspero de toda la región latinoamericana.



🔗 https://t.co/ytaz5RrHUA pic.twitter.com/z0PXhsyKbU — Cancillería Rusia 🇷🇺 (@mae_rusia) August 1, 2022

Mientras que el funcionario ruso aseveró que las “acusaciones sobre espionaje” de parte de las autoridades de Colombia, a personas de esa embajada eran “infundadas” y que, según él, “no tenían nada que ver con la realidad”.

De otro lado, el embajador ruso, expresó en dicho medio, que se había encontrado con el presidente Gustavo Petro previo al pasado 7 de agosto, cuando entró en vigencia su mandato por cuatro años: “Tuve ya una reunión con él, antes de su posesión. Hemos hablado con mucha franqueza, con una voluntad de ver dónde se pueden encontrar puntos comunes. Ahora tenemos el campo abierto”.

Presidente Petro desmiente reunión con Nicolás Maduro

El nuevo presidente de Colombia aseveró que una reunión entre él y Nicolás Maduro, son solamente rumores: “Si eso fuera así, habría una preparación, pero eso no existe, en el transcurso de antes de la posesión se está trabajando aún en la normalización de las relaciones, que es un proceso, que implica la apertura de la frontera, pero eso no tiene nada que ver con lo que están diciendo (visita de Maduro a Colombia)”, sostuvo.

Además, el jefe de Estado colombiano explicó por qué no hay por el momento un nombramiento de embajador en Venezuela, pese a que existe la intención de normalizar las relaciones diplomáticas. “Es que mientras no se normalicen las relaciones no hay embajador, en este momento el canciller (Álvaro Leyva) ha hecho contacto con el gobierno venezolano para ir procesando la apertura de la frontera”, anotó.