Sale a la luz lo que en verdad pasó con la estudiante Angie Pahola Tovar: se conoce cómo murió tras su secuestro

Después de varios días de incertidumbre, finalmente todo terminó y el pasado miércoles, 22 de octubre, se confirmó la muerte de Angie Pahola Tobar Calpa. La estudiante se encontraba desaparecida desde el 27 de agosto, era todo un misterio lo que había pasado con ella.

De acuerdo con la información oficial, la joven de 26 años viajaba aquel día en un camión de carga desde Guachucal, Nariño, hasta la ciudad de Medellín, después de disfrutar de sus vacaciones. En el vehículo iba con un amigo de la familia, el conductor y su ayudante.

Angie Pahola Tobar Calpa, estudiante hallada muerta tras varios días de misterio. | Foto: API

Al llegar a la vereda El Túnel, entre los municipios de Popayán y Piendamó, fueron interceptados por un retén ilegal, más precisamente por hombres que se identificaron como integrantes del Bloque Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.

Estos sujetos se llevaron a Angie y al amigo de la familia a la fuerza. Desde ese momento, se les perdió por completo el rastro e iniciaron las labores para dar con su paradero.

Aparentemente, durante los más de dos meses no se supo nada de la estudiante, hasta que finalmente se confirmó su muerte el pasado 22 de octubre. Sin embargo, detrás de todo esto habría una historia que cada vez va cogiendo más fuerza.

El diario El Tiempo habló con allegados a la víctima y estos contaron lo que, al parecer, ocurrió con la joven, dándole un drástico giro al caso: Angie habría muerto el mismo día de su secuestro.

Tras ser bajados del camión, ella y su amigo fueron obligados a subir a un vehículo de las disidencias de las Farc, el mismo que poco después se vería involucrado en un enfrentamiento con el Ejército.

Angie Pahola Tobar Calpa, desaparecida mientras viajaba a Medellín. | Foto: API

De acuerdo con un comunicado emitido por el grupo armado, hubo un “ataque desproporcionado e indiscriminado” por parte del Ejército contra la camioneta en la que iban “dos retenidos con fines económicos”, quienes serían Angie y su acompañante.

En medio de esto, según las disidencias, se produjo la incineración del vehículo y allí, al parecer, habrían muerto la joven y su amigo junto a un miembro del grupo armado.

De hecho, El Tiempo mostró un pronunciamiento por parte del Ejército en el que confirmó el combate y que, efectivamente, un vehículo con tres personas en su interior fue incinerado.

Tras esto, todo se concentró en lo que pudieran arrojar los exámenes de Medicina Legal acerca de la identidad de los cuerpos. No obstante, en su momento, se aseguró que este proceso podría tomar hasta cinco años debido al estado de los cadáveres, lo que despertó angustia entre los familiares de Angie, que la siguieron buscando con la esperanza de que estuviera viva.

Finalmente, de acuerdo con el medio mencionado, una política mostró interés en el caso y presionó para que los análisis se llevaran a cabo con rapidez. Los resultados fueron concluyentes: dos de los cuerpos pertenecían a Angie Pahola Tobar Calpa y a su acompañante.