Salen a la luz nuevos detalles del hombre cuya cabeza fue encontrada en un río después de desaparecer en Bogotá

“Salió a las 5 a. m. y a las 6 a. m. no se sabía el paradero de él porque no contestaba el teléfono. A la 1 p. m. se apagó su teléfono y no volvieron a entrarle mensajes”, aseguró Darío Dusan, padrastro de la víctima, en diálogo con el canal City Tv.