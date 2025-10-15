Suscribirse

Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, deberá seguir en la cárcel por el caso de corrupción en la UNGRD

La exfuncionaria enfrenta un juicio penal por haber avalado la entrega de millonarios sobornos al senador Iván Name.

Redacción Semana
15 de octubre de 2025, 5:13 p. m.
La exconsejera Sandra Ortiz ha denunciado falta de garantías en la Fiscalía de Luz Adriana Camargo.
Por considerar que sigue representando un peligro para la sociedad y que cuenta con la capacidad para obstruir el proceso, un juez ordenó que la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz Nova siga con medida de aseguramiento privativa de la libertad.

La exfuncionaria, quien se encuentra detenida desde el 18 de diciembre de 2024, es procesada por ser una de las piezas fundamentales dentro del entramado de corrupción que saqueó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Ortiz Nova ya fue acusada por la Fiscalía General por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Esto por haber dado instrucciones para que se le entregaran tres mil millones de pesos en sobornos al senador de la Alianza Verde, Iván Name.

En desarrollo...

