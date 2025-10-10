Iván Calle y Andrés Name: Corte deja en firme el juicio contra los expresidentes del Congreso por el caso UNGRD

Los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, irán a juicio por escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), después de que la Corte Suprema de Justicia ratificó esa decisión al negar un recurso de reposición.

Desde el alto tribunal explicaron que “con la decisión queda en firme el llamado a juicio contra Name Vásquez y Calle Aguas por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. El expediente será entregado a la Sala Especial de Primera Instancia”.

Olmedo López en la Corte Suprema de Justicia. | Foto: guillermo torres-semana

Tanto Calle como Name se encuentran actualmente recluidos en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, después de que los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, los salpicaron en una operación corrupta para supuestamente comprar sus conciencias a favor de los proyectos del Gobierno Petro.

“En una decisión previa, la Sala negó el recurso en el que la defensa de Calle Aguas solicitó la libertad, al considerar que la calificación del proceso se dio cumpliendo los tiempos establecidos en la normatividad”, explicaron desde la Sala de Instrucción.

El expresidente del Senado por el partido Alianza Verde, Iván Name, fue señalado de presuntamente recibir 3.000 millones de pesos de la mencionada “mensajera”, Sandra Ortiz, exconsejera de las Regiones para la Presidencia, por medio de la corrupción que permeó el contrato para comprar carrotanques destinados a llevar agua potable para la gente vulnerable en el departamento de La Guajira.

La Corte Suprema detalló que esta decisión se relaciona con la investigación por “presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en las que habrían intervenido Name Vásquez y Calle Aguas como presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes para la época de los hechos”.

El expresidente de la Cámara de Representantes por el partido Liberal, Andrés Calle, es investigado por los 1.000 millones de pesos que habría recibido del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, en su apartamento ubicado en el municipio de Montería, en Córdoba.

El mismo alto tribunal confirmó que “los legisladores se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional”.