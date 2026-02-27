Nación

Se analizan las operaciones en Hidroituango ante las fuertes lluvias en Antioquia: UNGRD y EPM hablaron

Ambas entidades se reunieron para discutir los posibles riesgos que representa la situación climatológica.

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 4:52 p. m.
En medio de la ola de lluvias que azota a Colombia, la UNGRD y EPM analizaron el estado y las operaciones de Hidroituango
Tras la fuerte ola de lluvias que afecta a Colombia, las autoridades mantienen un monitoreo constante de las operaciones de las represas en todo el país, debido a que las precipitaciones han elevado el nivel del agua y existe la posibilidad de que se presenten emergencias o desastres.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM) se reunieron con el fin de evaluar los posibles riesgos que podría representar, en la actualidad, la operación de Hidroituango.

Luego de las respectivas visitas y reuniones, la UNGRD emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales, en el que señaló cuál será el plan a seguir frente a la situación climática que vive Colombia.

Inicialmente, “se acordó mantener esquemas de monitoreo permanente, garantizar márgenes de maniobra operativa ante posibles crecientes extraordinarias y activar oportunamente los planes de contingencia en caso de variaciones significativas en niveles y caudales”.

Una de las principales preocupaciones son las posibles crecientes de los ríos que alimentan la represa. Ante esa situación, “la UNGRD mantiene seguimiento permanente a la evolución del río Cauca y a las alertas emitidas por el Ideam por inundaciones, crecientes súbitas y niveles altos en distintos municipios de la cuenca”.

El comunicado continuó señalando que se debe actualizar la información sobre la cantidad de habitantes en las zonas río abajo de Hidroituango, puesto que esta ha cambiado en cuanto a la presencia de niños, adultos mayores y personas en condición de discapacidad, lo cual podría representar un mayor riesgo para estas comunidades en caso de una emergencia.

Resumen de alertas hidrológicas y desplazamientos de tierras en Colombia del IDEAM - Imágenes de la más reciente actualización del IDEAM
Resumen de alertas hidrológicas y desplazamientos de tierras en Colombia del Ideam Foto: IDEAM

Según lo informado, las administraciones locales de estas áreas trabajarán de manera conjunta para preparar todo lo relacionado con una eventual emergencia, incluidos simulacros, dotación de botiquines, establecimiento de puntos de encuentro y demás protocolos de actuación.

Finalmente, respecto al riesgo que podría representar la continuidad de operaciones en la represa en medio de las intensas lluvias, el gerente general de EPM, John Maya Salazar, señaló que “podemos garantizar que en este momento la situación del proyecto es estable y no genera riesgo para las comunidades aguas abajo. Contamos con monitoreo permanente 24/7 y con un embalse que amortigua las crecientes, lo que nos permite tomar decisiones oportunas para preservar la vida.”

Mientras tanto, el Ideam informó que las lluvias se concentrarán con mayor intensidad en la zona occidental de Colombia, por lo que, por ahora, el clima podría ayudar a estabilizar el nivel de agua de la represa.

