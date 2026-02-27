Bogotá

¿Por qué hubo una granizada tan intensa en Bogotá?: le contamos las razones

Bogotá presenció una fuerte granizada que dejó afectaciones en distintos puntos de la ciudad el día jueves 26 de febrero.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

27 de febrero de 2026, 11:24 a. m.
Granizo en la ciudad de Bogotá
Granizo en la ciudad de Bogotá

El territorio colombiano recientemente ha tenido que experimentar unas condiciones meteorológicas extremas que han provocado fuertes lluvias.

Pronóstico del clima en Bogotá para hoy 26 de febrero: lluvia, nubosidad y recomendaciones oficiales

Recientemente, el pasado jueves 26 de febrero, en Bogotá se presentó una fuerte granizada que dejó afectaciones en distintos puntos de la ciudad.

¿Por qué ocurre este fenómeno?

Este fenómeno ocurre cuando diferentes gotas de agua sobreenfriadas se congelan en la atmósfera dentro de nubes de tormenta, llamadas “cumulonimbos”. Estas gotas son impulsadas por corrientes de aire ascendentes y descendentes, que hacen que las partículas suban y bajen, logrando acumular capas de hielo que, cuando llegan a pesar lo suficiente, se precipitan hacia el suelo.

Lluvia
Fuertes lluvias en Bogotá.

¿Qué sectores estuvieron afectados por el granizo el pasado jueves?

De acuerdo con la información disponible, los sectores que tuvieron afectaciones en la capital colombiana fueron los del occidente y noroccidente.

Específicamente, hubo mayor afectación en Engativá, Suba, Fontibón, Puente Aranda y Teusaquillo.

Aunque las imágenes que circulan en redes sociales pueden ser alarmantes, es importante precisar que esto puede ocurrir a raíz de las condiciones meteorológicas que en este momento está atravesando Colombia.

Afectaciones por granizo

En medio de una granizada, las afectaciones pueden ser considerables. Pueden ocasionar accidentes de tránsito, pues la caída de granizo, sumada a las fuertes lluvias, puede reducir de manera considerable la visibilidad, llegando a ser un riesgo para los actores viales.

Aunque el tamaño de estas formaciones de hielo regularmente está entre los 5 y 50 milímetros, en algunos casos particulares pueden llegar a superar estas medidas, causando también posibles daños a vehículos que puedan estar transitando.

Recomendaciones en una granizada

Lo recomendable en casos en los que esté cayendo granizo es que, si va conduciendo, trate de buscar un lugar seguro en el que pueda esperar hasta que pase el pico de la granizada. Recuerde que, cuando cae granizo, la probabilidad de que haya inundaciones crece considerablemente.

Cielo nublado y lluvias intermitentes marcarán la jornada en Bogotá, según el pronóstico del Ideam y el Idiger.
Lluvias en Bogotá.

Aunque es posible seguir conduciendo un carro mientras hay una granizada, conducir motocicleta sí puede ser una maniobra muy arriesgada que puede comprometer incluso la vida. A veces, cuando llueve, los huecos de las vías se tapan con el agua, provocando en ocasiones que muchas motos caigan accidentalmente y generando lesiones para sus ocupantes.

Polvo del Sahara en Bogotá: Secretaría de Salud emite alerta preventiva y entrega recomendaciones

Si va a pie, busque resguardo en algún establecimiento de comercio. También es importante que revise diariamente, antes de salir de su hogar, el pronóstico del clima. De ese modo, usted también podrá hacer una planificación de la jornada y saber qué elementos debe portar para hacerle frente a cualquier fenómeno climático.

