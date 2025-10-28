Se conoce la mentira que le dijeron a Iván Mordisco tras el asesinato de alias Jenny: tenían miedo de represalias

Alias Jenny, señalada de ser la mano derecha de alias Iván Mordisco, uno de los líderes de las disidencias de las FARC, murió el pasado 1.º de octubre. Hasta el momento, se sabía muy poco de lo ocurrido, pero un reporte de inteligencia, obtenido y revelado por SEMANA, le dio un drástico giro al caso.

De acuerdo con el informe, Jenny fue asesinada por orden de alias Lorena, quien sería la pareja del máximo líder de esta organización criminal, que siembra terror en diferentes zonas del país.

Alias Iván Mordisco. | Foto: AFP

Detrás de los motivos estaría toda una historia de celos, poder y rentas criminales, lo que ha dejado al descubierto las grandes diferencias que se pueden presentar al interior de las disidencias de las FARC. Un dato llamativo fue la mentira que le dijeron a Iván Mordisco después de que se consumara el crimen.

El documento indica que alias Lorena ideó todo un plan para que la mujer fuera asesinada por parte de sus subordinados. La pareja de Mordisco, que aprovechó que él saliera rumbo al Guaviare, le dijo a Jenny que había una misión en otro sitio y la mandó con algunos hombres.

“Lorena le indica que por orden de Mordisco debe moverse hacia una zona conocida como Tres Islas y que enviaría un grupo de ocho guerrilleros, armados y equipados para que la acompañaran“, señala.

Estos sujetos, que apoyaron a Lorena, esperaron a que alias Jenny se durmiera y en un principio ahí la iban a matar, pero la líder cambió de opinión e hizo que la despertaran, hubo una última llamada y después le dispararon en la cabeza.

Alias Jenny de las disidencias de las Farc. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Posteriormente, es cuando le dicen la mentira a Iván Mordisco con el objetivo de que no hubiera represalias o algún castigo. Según el informe, los disidentes aseguraron que su mano derecha había muerto en medio de una emboscada por parte del Ejército Nacional.

“Mordisco comenzó a crear el relato de que había ocurrido un bombardeo y, posteriormente, un ametrallamiento con embarcaciones tipo pirata. Esta versión fue adoptada como cierta”, indica el documento.

Esta era, hasta el momento, la historia que se había manejado al interior de las disidencias de las FARC, pero toda la verdad salió a la luz después de que se conociera el informe de inteligencia militar.