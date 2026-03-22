Se conoce la millonaria cifra que ofrecieron por el asesinato de Miguel Uribe Turbay: alias el Viejo reveló todo

Poco a poco se ha ido esclareciendo el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, para lo cual ha sido clave el testimonio que entregó Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo. SEMANA conoció en exclusiva todo lo que dijo este hombre, que es uno de los cerebros detrás del crimen.

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Hay varios detalles clave, como por ejemplo que los autores intelectuales fueron la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc. Incluso, contó que la orden directa la dio alias el Zarco Aldinever.

Otra de las cosas que reveló el Viejo fue la cantidad de dinero que ofrecieron por el asesinato del entonces precandidato presidencial del Centro Democrático.

De acuerdo con el testimonio, las disidencias pusieron sobre la mesa 1.000 millones de pesos colombianos. No obstante, este no fue el único dinero que se invirtió, Pérez Marroquín afirmó que también se dispusieron de otros 600 millones para sobornar a la justicia y evitar que la investigación esclareciera todo lo que había detrás.

Miguel Uribe Turbay y José Manuel Sierra, conocido como el Zarco Aldinever. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA/ POLICIA NACIONAL

“El convenio que se hizo por esa vuelta era que pagaban 1.000 millones de pesos por la muerte del senador, que yo cuadraba a la china (Katherine), que era del lado mío”, relató.

Además, esta plata también la podían utilizar para “mocharles la cabeza”, es decir, asesinar a los involucrados y de esta forma también cuidar que no se conociera toda la verdad.

“Seiscientos millones de pesos que se iban a pagar para que no metieran en esa investigación a Kendry o no llegaran más arriba (…) Esa plata era para tenerla lista por si se podía llegar a los que llevaban la investigación; si comían (se dejaban sobornar), se los daban; pero si no lo hacían, para que no llegaran a los autores, tocaba ‘mochar la cabeza’ (matarlos)“, explicó.

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Otro de los nombres clave dentro del caso es Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, quien en su momento fue desmovilizado pero después volvió a las armas. El Viejo aseguró que él fue quien lo contactó para ofrecerle lo que calificaron con una “operación”.

Posteriormente, se reunió con el Zarco Aldinever y, tras esto, se comenzó a planear el asesinato, por lo que iniciaron los seguimientos al precandidato. En un principio, el crimen se iba a perpetrar en otro punto de Bogotá, pero Uribe Turbay nunca llegó, por lo que todo se aplazó hasta aquel 7 de junio en el barrio El Golfito.

Miembros de las disidencias de las Farc y Miguel Uribe Turbay. Foto: AFP/Suministrada a Semana API

Como el senador quedó vivo en un primer momento, alias el Viejo afirmó que no le pagaron el dinero, sino que le dieron 500 mil pesos para sus gastos personales.

Este testimonio, que se logró tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, es clave dentro de la investigación que están adelantando las autoridades, pues no se descarta que más personas de ‘arriba’ estén involucradas.