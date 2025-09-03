Suscribirse

Cauca

Se conoce video del secuestro del hijo del exalcalde de Miranda, Cauca

Este nuevo hecho de inseguridad atemoriza a la comunidad y pone en alerta a las autoridades ante la presencia de grupos criminales.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

3 de septiembre de 2025, 6:00 p. m.
Las autoridades investigan este secuestro.
Las autoridades investigan este secuestro | Foto: Foto 1: archivo particular - Foto 2: tomada de x del perfil @Proclama

Samuel Londoño Escobar, quien es el hijo del gerente de la licorera del Cauca y exalcalde del municipio de Miranda, Samuel Londoño Ortega, fue secuestrado en las últimas horas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el secuestro contra el joven de 17 años se registró sobre las 6:30 de la tarde del martes 2 de septiembre. Un video reveló el flagelo.

Contexto: Estos serían los grupos criminales detrás del secuestro del hijo del gerente de la licorera del Cauca

Escobar se movilizaba con otras dos personas en una moto cuando fueron interceptados por varios sujetos a la altura de la estación de servicio Terpel, vía Miranda, (Cauca) – Florida, (Valle).

El joven Samuel Londoño Escobar, de 17 años de edad, fue secuestrado al parecer por un grupo armado al margen de ley en la vía que comunica Miranda con Florida, Valle.
El joven Samuel Londoño Escobar, de 17 años de edad, fue secuestrado al parecer por un grupo armado al margen de ley en la vía que comunica Miranda con Florida, Valle. | Foto: Periodistas de Miranda, Cauca

Los desconocidos que se movilizaban en un Nissan de color gris se llevaron a Samuel, quien es considerado un líder político juvenil al ser integrante de Juventudes Liberales.

Sin embargo, el video conocido por el medio digital Proclama del Pacífico es el principal material que analizan las autoridades para determinar quienes son los responsables de este secuestro, que mantiene consternada a la población.

“Es muy triste lo ocurrido en el territorio. A pesar del ‘plan candado’ de las autoridades en el municipio de Florida, en el Valle, no se logró dar con su paradero, posiblemente, porque los delincuentes se habrían dirigido hacia la cordillera”, mencionó Walter Zúñiga Barona, alcalde de Miranda.

Este nuevo hecho de inseguridad atemoriza a la comunidad y pone en alerta a las autoridades ante la presencia de grupos criminales que delinquen en la zona, como las disidencias de las Farc, estructura Jaime Martínez y el frente Yair Bermúdez.

“No es solo Samuel: son los más de 600 jóvenes reclutados por las disidencias, son los niños y niñas que no acceden a la educación por la violencia, son los adolescentes que dejan las aulas atraídos por las economías ilegales. Llevamos meses denunciando el atropello y las hostilidades a la sociedad Caucana. Hoy, exigimos respeto por la vida y la libertad de Samuel, y por la de todos los niños, niñas y adolescentes que sufren la violencia y la indiferencia de un Estado que no les brinda garantías mínimas", dijo Óscar Campo, representante a la Cámara por el departamento del Cauca y exgobernador del Cauca.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se salvó el acuerdo que promueve las inversiones entre Colombia y Venezuela, tras su paso por la Corte Constitucional

2. Así puede conseguir un crédito de 7.500 dólares en Estados Unidos antes del 30 de septiembre, para adquirir un carro eléctrico

3. Video: 15 muertos al descarrilarse el emblemático funicular de Lisboa en Portugal: “nunca había ocurrido en nuestra ciudad”

4. Advertencia sin precedentes: Marco Rubio promete el fin de la impunidad para los cárteles en México

5. Cantante colombiano sufrió accidente cerebrovascular; su familia pidió ayuda para su tratamiento: “Agradecemos cada aporte”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miranda CaucasecuestroCauca

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.