Esta noche de martes fue reportado el secuestro de Samuel Londoño Escobar en las vías que conducen del municipio de Miranda, Cauca, a Florida, en el Valle.

La víctima, según fue confirmado a SEMANA, es el hijo de Samuel Londoño, exalcalde de Miranda y actual gerente de la Licorera del Cauca.

Los hechos sucedieron cuando el menor de 17 años se movilizaba en moto junto con otro adolescente.

En ese momento, fueron interceptados por hombres armados, quienes lo bajaron del vehículo y se lo llevaron en una camioneta con rumbo desconocido.

Aunque aún no se conoce el responsable del secuestro, se sabe que en esa zona del Cauca delinquen las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño de las disidencias.

La Alcaldía de Miranda emitió un comunicado en el que rechazó el secuestro del joven y pidió su pronta liberación.

“Rechazamos de manera categórica el secuestro del joven Samuel Londoño Escobar Peláez, hijo del exalcalde de nuestro municipio y actual gerente de la licorera del Cauca”, dijeron.

“Este acto atenta contra la paz y la tranquilidad de la familia, y vulnera los valores de convivencia, y elevamos nuestras oraciones por la protección, la vida y la integridad de Samuel y pedimos a sus captores que lo liberen de manera inmediata”, agregaron.

Miranda es un municipio del norte del departamento del Cauca, región azotada por la violencia de las estructuras armadas que se negaron a dejar las armas tras los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc. Dista de Cali a unos 65 kilómetros.

Por el momento, se desconocen las pretensiones de los captores y el rumbo que tomaron con el joven Samuel.

Zona de las disidencias de Iván Mordisco

Esa región del país sufre las acciones de las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño de las disidencias.

De esta última, precisamente, se sabe que hace tan solo una semana se entregó a las autoridades su máximo cabecilla, hombre de confianza de Iván Mordisco.

Se trata de Anderson Andrey Vargas, alias Kevin.

Prontuario delictivo-según la fuerza pública- de alias Kevin, cabecilla en el Cauca. | Foto: API

Sobre su entrega, el presidente, Gustavo Petro, dijo: “La presión sostenida de la Operación Perseo en el Cañón del Micay produjo uno de los resultados más estratégicos: la entrega de Anderson Vargas Sun, alias Kevin, cabecilla del grupo criminal Carlos Patiño”.