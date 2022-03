Se conocieron apartes de la versión de Piedad Córdoba sobre el magnicidio de Álvaro Gómez

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó reprogramar la diligencia de la exsenadora Piedad Córdoba Ruiz dentro del caso de Álvaro Gómez Hurtado. Debido a esto le ordenó a la Sala de Reconocimiento de la Verdad que fije una nueva fecha para oír la versión de Córdoba.

Los familiares de Gómez Hurtado sostienen que en la audiencia que se hizo en marzo de 2020 no se les permitió interrogar a Piedad Córdoba, situación por la cual consideraron que se vulneraron sus derechos al debido proceso. Con la nueva decisión de la Sección de Ausencia, Piedad Córdoba deberá responder las preguntas de los representantes de la familia del líder conservador.

Para los familiares de Gómez, la declaración de Piedad Córdoba es fundamental, puesto que ella tendría conocimiento sobre la identidad de la persona que ejecutó el magnicidio.

El caso se reactivó en la JEP luego de que el senador Carlos Antonio Lozada, también conocido como Julián Gallo, aseguró que desde el Secretariado de las Farc se planeó y ejecutó el asesinato de Gómez Hurtado. Para esto fueron contactadas las milicias de ese grupo guerrillero que delinquían en Bogotá.

Posteriormente, todos ellos fueron “ajusticiados” para que no contaran la verdad. Sin embargo, para los familiares de Gómez, la versión de Lozada presenta constantes incongruencias y contradicciones frente al tiempo, modo y lugar.

“El día que cogen y detienen a ‘Santrich’, por nada me cogen a mí también”. “Para qué lo voy a negar, juntos estuvimos con Chávez, hicimos muchas reuniones para el tema de la paz”, señaló Córdoba en palabras citadas por RCN Noticias sobre la audiencia que se realizó en 2020.

“Yo fui muy cercana a ‘Iván’ y a ‘Santrich’ (…) fui muy amiga de ellos, no entiendo por qué a mí no me habían contado”, manifestó Córdoba. Incluso fue más allá y dio nombres de las personas que, según ella, desde el 2020 sabían quiénes habían asesinado al líder conservador.

“Sabía Iván Cepeda; sabía este tipo, Cristo; sabía (Juan Manuel) Santos; sabía el tipo este que les dije, ‘Timochenko’”, reveló la excongresista.

Cuando le consultaron quién le había contado a Iván Cepeda, Córdoba respondió que fue ‘Santrich’, pero no confirmó que esta persona le contó a Juan Manuel Santos, pues según ella “tenían muy mala relación”.

“Santos sí sabía, Santos sí sabía. Por eso yo le dije: el premio Nobel de la Paz va a contar quién asesinó a Álvaro Gómez”, comentó Córdoba en la audiencia que dio a conocer RCN Noticias.

Pero Piedad Córdoba también aseguró que Juan Manuel Santos no era el único expresidente de la República que sabía quien había asesinado al líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.

“Yo me fui a hablar con (Ernesto) Samper y se quedó mirándome como que está loca, yo dije: pero tan charro, estoy diciendo quién fue, que los van a ‘clavar’ a ellos y todavía cree que yo estoy loca, y entonces ya después me confesó que sí, que él había llamado a Pablo Catatumbo, que había estado averiguando, que el padre De Roux también sabía del asesinato por parte de las Farc, y bueno, ya se desenvolvió todo”, añadió la exsenadora en palabras recogidas por RCN Noticias.