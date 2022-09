A través de redes sociales circula un video donde un soldado denunció que militares de alto rango se estarían “robando la comida, la plata de los soldados”. Los hechos estarían ocurriendo en el Batallón de Infantería No. 26 Cacique Pigoanza, ubicado en Garzón, Huila.

La denuncia llegó hasta el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien compartió en su cuenta en Twitter lo manifestado por el militar, a quien identificó como Julián Guerra. Le manifestó que hablará personalmente con él para que le cuente lo que está ocurriendo en ese batallón.

“Hablaré personalmente con el soldado profesional Julián Guerra para recibir directamente sus denuncias. El bienestar de los soldados es una prioridad para el gobierno de la seguridad humana”, dijo ministro este domingo 11 de septiembre.

En el video, el militar dijo que tras la denuncia teme por su vida, pero que el hecho ya lo tenía cansado porque, según él, le estaban cobrando hasta 30 mil pesos por la alimentación.

Hablaré personalmente con el soldado profesional Julián Guerra para recibir directamente sus denuncias. El bienestar de los soldados es una prioridad para el gobierno de la seguridad humana. https://t.co/mUplzwCBkc — Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) September 11, 2022

“La plata del soldado no la pueden sacar porque es sagrada. El soldado es el que está arriesgando su cuero por allá, arriesgando la vida, trasnochándose, para que venga otro que gana más que uno, que vive mejor que el soldado (...) nosotros cómo vamos a conseguir nuestras cosas si cada ratico, 30 mil para la comida”, dijo el soldado Julián Guerra en la denuncia.

También aseguró en el video que él ha reclamado antes por esas irregularidades, pero que no le han solucionado nada.

“Tengo testigos. Pueden llamar a cualquier soldado del pelotón y preguntarle si lo que estoy diciendo es mentira, al que quieran, no es que yo escoja, no. Sinceramente las cosas ya se están saliendo de control y yo no puedo dejar que me pase nada”, agregó el militar.

También, aseguró que es un soldado humilde que desde hace dos años no tenía algún informe en su contra, gracias a “mi buen trabajo”, pero que ahora “los informes son personales” por estar denunciando desde tiempo atrás los supuestos robos de comida “y la plata de los soldados del área”.

“Por qué tienen que robarnos la plata. Y si yo estoy reclamando por qué no nos solucionan y tienen que cogerme a mí a lo personal. Mi vida corre peligro y me da miedo. Sinceramente les digo, si estas son cosas de otro mundo, yo pido la baja y si no, pueblo colombiano, necesito que me ayuden”, concluyó diciendo el soldado Julián Guerra.